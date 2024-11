“Caviglia distrutta”: clamoroso Lautaro, ecco cosa è successo

Lautaro Martinez ha espresso dichiarazioni piuttosto sorprendente nelle ultime ore: cosa è successo e cosa c’entra la sua caviglia

Il 2024 è stato un anno magnifico per Lautaro Martinez. Con la spinta di un Mondiale storico vinto con l’Argentina, il Toro ha trascinato anche l’Inter a grandi successi, in particolare la seconda stella, poi è stato protagonista – da capocannoniere – della vittoria della Copa America.

Insomma, non è da tutti ottenere risultati del genere, soprattutto sotto il profilo realizzativo. Il capitano dell’Inter è arrivato anche settimo nella classifica del Pallone d’Oro, e c’è chi si aspettava anche un piazzamento migliore. Il 2024/25, però, è iniziato in maniera molto diversa per l’argentino, che sta facendo fatica a trovare continuità, anche per via di una condizione fisica che non è mai davvero arrivata al top.

Da campioni del genere, ci si aspetta sempre il massimo, anche una personalità d’acciaio per reagire alle critiche. Nelle ultime ore, però, il centravanti non ce l’ha fatta proprio a trattenersi e ha risposto a un commento piccato di un tifoso sui social. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Lautaro con un tifoso dell’Inter: risposta clamorosa

In questo momento, Lautaro si trova con il gruppo della Nazionale e ha pubblicato alcune foto proprio da lì. Un tifoso, però, gli ha riservato un pensiero non proprio carino: “Ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente”.

Evidentemente sono parole che hanno smosso qualcosa nel Toro, che ha risposto in maniera piuttosto calda e dettagliata: “Ricorda anche tu che io per l’Inter lascio sempre tutto. Come l’anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta“, ha scritto. E ha aggiunto anche che, mentre molti suoi compagni si stavano preservando per preparare al meglio il percorso con la Nazionale, lui non ha saltato neanche un allenamento fino alla finale di Champions League.

In realtà, molti tifosi, esattamente come Lautaro, hanno risposto al commento in questione con toni piuttosto aspri, tanto da convincere il diretto interessato a cancellare il suo pensiero. Non si può dire che il capitano non abbia ragione e che negli ultimi anni non abbia dimostrato in più occasioni il suo attaccamento all’Inter. Allo stesso tempo, ora da lui ci si aspetta un cambio di marcia, anche sotto il profilo realizzativo, il suo pane quotidiano.