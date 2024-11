Colpaccio Inter a gennaio: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e iniziano ad essere diversi i nomi accostati all’Inter. L’annuncio di Di Marzio sui nerazzurri

Dopo la sosta la volata finale che porterà a concludere l’anno e iniziare a ragionare su come muoversi sul calciomercato invernale. L’Inter ha le idee molto chiare sul comportamento da tenere a gennaio considerata anche la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in questo momento.

E proprio sul calciomercato dell’Inter nelle ultime ore è arrivato l’annuncio da parte di Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky si è soffermato sui nerazzurri facendo un po’ il punto della situazione e svelando quali potrebbero essere le mosse di Marotta durante la prossima sessione di gennaio.

In casa Inter le idee sono molto chiare sul mercato invernale. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi sta dimostrando di essere competitiva, nonostante qualche piccolo falso durante la prima parte della stagione, e ad oggi non sembrano esserci particolari necessità di interventi da parte di Marotta.

Calciomercato Inter: tutto deciso, l’annuncio di Di Marzio

Un pensiero condiviso anche da Gianluca Di Marzio che, a margine del premio ‘La Clessidra’ ad Anghiari, conferma di non aspettarsi grandi cose da parte dei nerazzurri a gennaio. “Forse l’Inter è l’unica che, se non avrà contrattempi, ha poco da fare”, le sue parole riportate da ‘tmw’.

Ad oggi la rosa dell’Inter è ritenuta assolutamente completa e in Viale della Liberazione non pensano ad interventi da fare per cambiare un po’ la composizione della squadra. Naturalmente la strada per gennaio è ancora lunga e i contrattempi sono dietro l’angolo a partire da possibili infortuni. Ma se non ci saranno imprevisti oppure uscite importanti, i nerazzurri resteranno in questo modo fino al termine della stagione

Questo, però, non significa che non ci saranno movimenti a priori. Nei giorni scorsi Marotta ha aperto alla possibilità di portare magari già a gennaio giovani in grado in futuro di poter far parte della rosa dell’Inter. Le assenze di urgenze consentiranno alla dirigenza di ragionare con calma sui colpi giusti da piazzare durante, eventualmente, il calciomercato di riparazione. Ma non attendiamoci da Viale della Liberazione degli acquisti importanti se non ci saranno infortuni o cessioni da qui al 31 gennaio.