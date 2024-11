Come la Gioconda, è italiano ma se lo gode la Francia: ‘scippo’ Inter a gennaio

Idee chiare per l’Inter sul futuro. Occhi sui giovani e Marotta pronto a riportare in Italia uno dei migliori talenti in campo internazionale

In casa Inter si programma con attenzione il futuro. Marotta non chiude la porta a possibili acquisti nel mese di gennaio, ma solo se questi sono giovani e che si sposano alla perfezione con il progetto nerazzurro: giocatori di qualità e, di conseguenza futuribili. In Viale della Liberazione si stanno valutando con attenzione alcuni nomi e c’è un giocatore che stuzzica e non poco la fantasia del club meneghino.

Si tratta di un calciatore 16enne di origine italiana, ma che sta incantando in Francia. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti e l’Inter un pensiero per il calciomercato di gennaio lo sta facendo. L’intenzione dei nerazzurri potrebbe essere quella di muoversi in anticipo per beffare la concorrenza e portare il giocatore a Milano. Un talento che sicuramente è destinato a far parlare in futuro e Marotta è pronto a regalarlo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: occhi sul talento italiano, gioca in Francia

Le indicazioni arrivate da Oaktree per le prossime sessioni di calciomercato sono state da subito molto chiare. C’è bisogno di svecchiare la rosa e quindi si punterà soprattutto su giovani futuribili. Al momento, come confermato dallo stesso Marotta, non c’è nessuna necessità di intervenire con urgenza e quindi ci attendiamo i movimenti principali in estate. Ma la dirigenza guarderà con attenzione alle opportunità e non è da escludere qualche colpo a sorpresa.

Tra i giocatori che l’Inter segue da vicino ci sarebbe Jean Mambuku, giocatore del Reims. Si tratta di un 2008 italiano che si sta prendendo la scena con l’Under 19. Qualità che ben presto richiameranno l’attenzione dei principali club europei e l’Inter potrebbe muoversi in anticipo per riportare in Italia il difensore.

Una situazione da capire, ma l’Inter lo valuterebbe e a gennaio potrebbe muovere passi concreti. Una chance importante anche per lo stesso difensore, che andrebbe a completare il percorso di maturazione in una big e magari troverebbe anche convocazioni in Prima Squadra in stagione.