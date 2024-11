Inter avvisata, il nuovo obiettivo di Marotta costa i 50 milioni della clausola

Il club nerazzurro ha pronto un grande colpo per la prossima estate: servirà pagare i 50 milioni di euro della clausola rescissoria

Idee tante quelle che Beppe Marotta ha racimolato nel corso degli ultimi mesi, assistendo al rendimento in campo dell’Inter di Simone Inzaghi. Perché in ottica calciomercato il presidente nerazzurro ha tutta l’intenzione di migliorare una squadra già molto forte ma abbastanza lontana dall’essere una macchina perfetta.

Servirà puntellare, andare a caccia delle occasioni giuste e nel frattempo sperare che il cammino nerazzurro non riservi amare sorprese, intoppi che possano in qualche modo complicare anche gli investimenti che Oaktree vuole fare per rendere l’Inter ancora più forte e più giovane oltre che sostenibile.

A meno di sorprese l’anno prossimo si ripartirà da Simone Inzaghi, confermatissimo dopo le ‘fastidiose’ voci – durate una manciata di giorni – che lo avrebbero voluto già su un volo per Manchester, direzione Old Trafford. Non sarà così e anzi il tecnico è già focalizzato sulle scelte, in uscita, che serviranno a fare spazio ai prossimi colpi di mercato.

Occhio alla difesa, reparto nel quale l’Inter vedrà partire con ogni probabilità un assoluto pilastro come Stefan de Vrij. A differenza di Darmian e Acerbi che hanno recentemente rinnovato per un’ulteriore stagione, il nazionale olandese ha già le valigie in mano e alleggerirà il monte ingaggi nerazzurro visto che a Milano guadagna ben 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Se i discorsi di rinnovo di Denzel Dumfries viaggiano spediti verso firma e ufficialità, c’è da dire che proprio in quella posizione del campo la dirigenza di Viale avrebbe in mente un colpo da applausi.

50 milioni e va all’Inter: scenario pazzesco dalla Spagna

La rivelazione arriva direttamente dal portale iberico ‘Elgoldigital.com’ che segnala come l’Inter sia fortemente interessata ad un giovane talento della Liga, che sta stupendo proprio tutti in questa stagione con la maglia della Real Sociedad. Si parla di Jon Aramburu.

Il club spagnolo farà di tutto per tenersi il suo gioiello, rivelazione della Liga con 14 presenze complessive. Imanol Alguacil vi ha puntato forte nonostante i 22 anni e le prestazioni del nazionale venezuelano non solo hanno ripagato le scelte dell’allenatore ma hanno portato diversi club a pensare ad Aramburu: Inter in primis. Il club nerazzurro dovrà però fare i conti con una situazione contrattuale non troppo favorevole.

Il laterale classe 2002 ha nel suo contratto una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro e sembra che la società spagnola non abbia la minima intenzione di fare sconti per la sua partenza. Aramburu è legato alla Real Sociedad fino al 30 giugno 2027 il che mette il club, che ora si trova a 6 punti dal quarto posto nella Liga, in una posizione di netto vantaggio per trattare la cessione.

Pare improbabile, ma non impossibile, che la dirigenza iberica possa valutare eventuali sconti per dire addio al suo gioiello più prezioso in vista della prossima estate. Per quanto riferito, però, Inzaghi sarebbe rimasto folgorato dal talento e dalla propensione offensiva del giovane terzino che potrebbe alternarsi o addirittura sostituire Dumfries, nel caso in cui l’olandese venga ceduto nonostante il rinnovo ormai pressoché concluso.