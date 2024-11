Grave infortunio: affare con l’Inter a prezzo dimezzato

Dopo il grave infortunio, un affare con l’Inter potrebbe decollare a metà prezzo: cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Il calcio è fatto di momenti che possono cambiare indelebilmente anche la vita di alcuni dei più grandi talenti in circolazione. Nei prossimi mesi, l’Inter dovrà prendere decisioni parecchio forti per alcuni dei calciatori in rosa. Basta guardare all’attacco, dove sicuramente diverse cose cambieranno.

Partiamo da Joaquin Correa, il cui contratto con i nerazzurri andrà in scadenza a giugno 2025 e nessuno dalle parti di Appiano Gentile ha intenzione di trattare il rinnovo. Il percorso dell’argentino finirà e senza troppi rimpianti per la Beneamata, che già avrebbero potuto salutarlo la scorsa estate, se fosse arrivata un’offerta capace di soddisfare tutte le parti in causa.

Non è molto diversa la situazione di Marko Arnautovic. L’austriaco sta giocando di più, ma comunque non è al centro del progetto Inter per il futuro, e molto probabilmente si verificherà anche il suo addio tra pochi mesi. Ciò implica che Simone Inzaghi si ritroverà con soli tre uomini di primo piano in attacco e con Mehdi Taremi unica alternativa alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

L’Inter ha bisogno di un nuovo attaccante: occhi su Santiago Gimenez

Sono già tanti i nomi che circolano per la prossima stagione, a partire da Jonathan David, un profilo a parametro zero che potrebbe fare particolarmente comodo per chiudere un attacco da sogno. Arrivare al canadese, però, non è affatto un’impresa semplice, vista l’ampia concorrenza che è piombata sul calciatore a parametro zero – soprattutto dopo un grande inizio di stagione.

E allora sul tavolo dei nerazzurri ci sono anche delle alternative piuttosto importanti e una di queste può portare ancora una volta la dirigenza dell’Inter a guardare in Olanda. In particolare, gli occhi sono puntati in casa Feyenoord, che ha ancora a disposizione Santiago Gimenez.

La scorsa estate, dopo una stagione da urlo, diversi club si sono interessati al bomber, anche dall’Italia. Si è parlato a lungo del Napoli, ma anche di Inter e Milan, anche se poi non se n’è fatto nulla. Quest’anno, però, l’attaccante ha dovuto interrompere il suo feeling con il gol per via di un grave infortunio alla coscia che implica uno stop di tre mesi. A giugno prossimo, la sua candidatura potrebbe essere autorevole per la Beneamata e praticamente a metà prezzo rispetto alla sua valutazione massima. È chiaro che potrebbe arrivare comunque solo in caso di una grande cessione, non può essere considerato un’alternativa di lusso.