Inter-Napoli finisce malissimo: retrocesso subito in Serie B

Inter-Napoli sembra non finire mai. L’onda lunga delle polemiche si sta protraendo anche diversi giorni dopo la partita: retrocesso subito in Serie B

La partita tra i nerazzurri e i partenopei prometteva di essere uno degli appuntamenti più importanti di Serie A per questa stagione. In effetti, la sfida tra la prima e la seconda in graduatoria è sempre un match speciale, ma stavolta è stata schiacciata dalle polemiche arbitrali, soprattutto per via delle dichiarazioni di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, ancora a caldo e subito dopo la partita, si è scagliato contro il mancato utilizzo del Var in occasione del rigore assegnato all’Inter per intervento di Anguissa su Dumfries. Secondo l’ex Juve e Inter, la tecnologia va utilizzata sempre, non solo in occasione di chiari ed evidenti errori.

Sono parole che in molti hanno letto come dichiarazioni di parte, altri si sono schierati in favore dell’allenatore, anche per questioni di tifo. In realtà, hanno scatenato un polverone che non accennano a finire, anche perché, a distanza di qualche giorni, anche il designatore Rocchi sembra non aver gradito a pieno la direzione di Maurizio Mariani. Le conseguenze sono immediate, almeno per il prossimo futuro.

Mariani paga le scelte durante Inter-Napoli: retrocesso in Serie B

Secondo le notizie che sono arrivate nelle ultime ore, l’arbitro dovrebbe essere subito retrocesso in Serie B, per cui tornerà ad arbitrare nella categoria cadetta, dimenticandosi per poco tempo la A. Dopo la direzione di Inter-Napoli, si tratta di una decisione di non poco valore, che potrebbe incidere anche sulla carriera di Mariani nel prossimo futuro.

In ogni caso, poteva andargli anche peggio, anzi sotto sotto potrebbe essere un segnale positivo. Come ha dichiarato il nostro esperto arbitrale Maurizio Russo: “Questo significa che il designatore Rocchi non è soddisfatto della sua direzione di gara. Ma non ritiene gli errori particolarmente gravi da fermarlo per uno o più turni”.

Uno stop, infatti, sarebbe stato decisamente più grave per Mariani, che sfrutterà anche la pausa per le Nazionali per rimettersi in sesto e cercare di ripartire al meglio possibile, tanto da riguadagnarsi alcuni dei migliori appuntamenti in programma. Inter-Napoli poteva esserlo ma, a quanto pare, non è stata davvero la sua giornata.