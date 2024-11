La Juventus è rassegnata: “Temo che lo vedremo con la maglia dell’Inter”

La ‘profezia’ mette in allarme i tifosi della Juve: il giocatore potrebbe davvero finire alla grande rivale. L’Inter già pregusta il colpaccio

Rivali tanto sul mercato quanto in campo, Inter e Juventus sono arrivate all’ultima sosta per le Nazionali dell’anno solare con umori differenti. La squadra bianconera ha fatto il suo, dominando in lungo e in largo il Derby contro il Torino mostrando forse la sua faccia più bella. Per lo meno relativamente alle partite tra le mura amiche, quando spesso e volentieri aveva balbettato, come dimostrano i 4 pareggi casalinghi accumulati da inizio stagione.

I nerazzurri invece, pur riuscendo a pareggiare già nel primo tempo il gol del Napoli nel big-match di San Siro, non sono stai capaci di completare la rimonta contro la capolista. E dire che occasione più ghiotta, a circa 15′ dalla fine, non ci sarebbe potuta essere. Il calcio di rigore, per qualcuno generoso, assegnato a Thuram e compagni sembrava davvero il viatico per il gol del 2-1.

L’infallibile Calhanoglu, reduce da 19 rigori a segno consecutivi – un record – ha scagliato la palla sul palo, sancendo di fatto un pareggio che per il Napoli ha avuto un sapore ben diverso da quello amaro rimasto sulla bocca di Inzaghi e soci.

In attesa che il rush finale previsto dalla ripresa delle operazioni fino a Natale determini in modo ancor più chiaro le posizioni in classifica e le ambizioni di due tra le più accreditate contendenti allo scudetto, incombe ormai il calciomercato di gennaio. Una finestra di scambi che vedrà nerazzurri e bianconeri pronti a cogliere le occasioni che capiteranno. In attesa ovviamente del mercato estivo 2025, che già si preannuncia scoppiettante.

Rimpianto Chiesa, il figlio d’arte potrebbe finire all’Inter

Già, il calciomercato del prossimo anno. Una sessione che vedrà tanto i piccoli quanto i grandi club impegnati in massicce operazioni di ricostruzione delle proprie rose, con differenze di interventi ed investimenti inevitabilmente collegati ai risultati ottenuti l’anno prima. Relativamente ai profili messi in agenda da Beppe Marotta, il nome di un grande ex bianconero è tornato in auge proprio nelle ultime settimane.

Si tratta di Federico Chiesa, l’esterno d’attacco che, dopo un’estate di voci e rumors, trascorsa ai margini di un progetto – quello del tecnico oriundo in carica alla Juve – che non prevedeva la sua presenza, si è trasferito per 12 milioni in quel di Liverpool.

Finora, complici un ritardo di condizione e una concorrenza spaventosa sul fronte d’attacco dei Reds, il figlio d’arte ha deluso. Semplicemente invisibile, considerando i pochissimi minuti giocati da inizio anno. Nel mondo dei tifosi juventini VIP c’è però chi già lo rimpiange. Esprimendo una preoccupazione che ha il sapore della beffa.

“Chiesa voleva un ingaggio importante ed andare oltre le idee della società, ed è per questo se né andato. Lo considero un calciatore molto forte, e temo che nella prossima stagione lo vedremo con la maglia dell’Inter. Un peccato, visto come lo ha trattato la società bianconera“, la sentenza pronunciata da Massimo Giletti, noto tifoso della Juve, intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio BiancoNera’.