L’affare incredibile dell’Inter: è un ‘regalo’ di Conte

Conte potrebbe fare un regalo all’Inter: l’affare appare complicato, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe crederci

Dopo la sfuriata per il rigore concesso ai nerazzurri (e poi sbagliato da Calhanoglu) in Inter-Napoli, Antonio Conte sembra in grado di affrontare con maggiore serenità il proprio futuro in Campania. Da quando è arrivato, ha cominciato subito a ripetere con insistenza che la sua squadra non era stata costruita per vincere lo Scudetto e che non bisognava attendersi miracoli.

Il pubblico napoletano non lo ha voluto ascoltare, galvanizzato dai risultati positivi in campionato e dal primato in classifica. Si è mosso allora anche Aurelio De Laurentiis con un tweet in cui ha ripetuto la versione di Conte: siamo una squadra in ricostruzione, ci vuole tempo…

Ma ora, dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pari con l’Inter (con il Napoli arroccato in difesa per non subire una seconda sconfitta che avrebbe portato al sorpasso il classifica), il pugliese può ribadire con maggior forza di non sentirsi moralmente obbligato a vincere la Serie A.

Vietato quindi fargli presente che il Napoli non gioca le coppe e che è uno dei club che ha speso di più sul mercato. Certi argomenti, per Conte, sono tabù: la squadra andava per forza rivoluzionata dopo l’ultima disastrosa stagione. Per questo sono stati mandati via Osimnhen (in prestito gratuito in Turchia), Leo Ostigard (ceduto al Rennes per circa 6 milioni), Lindstrom (sblolognato a titolo temporaneo all’Everton). Cajuste (in prestito all’Ipswich Town) e Natan (prestito al Betis). E ancora: Demme, Gaetano, Zanoli, Idasiak, Cheddira…

Proprio uno di questi nomi potrebbe ora essere preso in considerazione dall’Inter. Conte lo ha già bocciato, di conseguenza potrebbe anche fare questo regalo alla sua ex squadra non opponendosi a un trasferimento a giugno.

Parliamo del difensore brasiliano Natan. Il ragazzo, arrivato lo scorso anno a Napoli come uno dei colpi più importanti e discussi dell’estate (doveva sostituire Kim), era stato seguito pure dall’Inter prima che De Laurentiis riuscisse a trovare un accordo con l’RB Bragantino.

In Serie A, il ragazzo ha fallito, ma al Betis, dove sta giocando in prestito dai partenopei, sta andando forte. Il Betis può riscattarlo per circa 8 milioni di euro. E potrebbe farlo davvero, specie se il ragazzo dovesse continuare a giocare così bene.

Natan: il regalo di Conte all’Inter

Non è però escluso che Natan possa voler tornare in Italia, per dimostrare di essere un giocatore in grado di poter fare la differenza. Ausilio, dunque, potrebbe ripensarci? Il ventitreenne può fare sia il centrale puro che il braccetto sinistro. Potrebbe insomma essere un erede di Acerbi utile anche a coprire le assenze di Bastoni.

I suoi agenti potrebbero quindi proporlo all’Inter per difesa che verrà. In 11 presenze con il Betis, il brasiliano sta collezionando numeri da primo della classe. Per interventi decisivi, duelli vinti e passaggi in verticale riusciti ha delle statistiche molto vicine a quelle di Acerbi. Come Acerbi è mancino e ha personalità in marcatura.

L’affare con il Napoli sarebbe però difficile: De Laurentiis ha il dente avvelenato da quando Marotta gli ha soffiato Zielinski a zero, e forse anche da prima. Quindi, per l’Inter potrebbe essere paradossalmente più facile prenderlo dal Betis, qualora gli spagnoli dovessero riscattarlo.

In Spagna Natan è già diventato un idolo per i tifosi del Betis. Gioca in una difesa a quattro, ma potrebbe tranquillamente stare in una difesa a tre, sia come perno centrale che come braccetto (lo ha fatto con Mazzarri al Napoli).