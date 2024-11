Bisseck scrive il futuro dell’Inter: svolta con Inzaghi e plusvalenza enorme

Yann Bisseck è sempre più importante per l’Inter, in Italia e in campo internazionale: occhio all’enorme plusvalenza per il centrale

Il futuro dell’Inter passerà da scelte pesanti a livello societario e sul campo, come diretta ricaduta. Sappiamo bene che Oaktree ha dato il via a un nuovo ciclo che dovrà passare dal ringiovanimento della rosa, ma anche da colpi mirati e strategici, che dovranno riguardare soprattutto calciatori giovani e di prospettiva, un po’ in tutti i ruoli.

In realtà, è un lavoro che, già prima dell’avvento della proprietà americana, l’Inter stava cercando di svolgere al meglio. E tra i colpi giovani messi a segno spicca quello di Yann Bisseck. Il centrale tedesco è stato preso dalla Danimarca, in particolare dall’Aarhus, per poco più di 5 milioni di euro e ora questo valore di mercato è già aumentato di almeno cinque volte.

Dopo gli ottimi segnali nella scorsa estate, sta crescendo enormemente agli ordini di Simone Inzaghi, che lo ha reso un esponente molto valido della sua difesa a tre. Pur prediligendo il ruolo di braccetto destro, dove è molto bravo a spingere e lanciare l’azione offensiva, ha dimostrato di poter essere un vero e proprio jolly, molto utile in una stagione ricca di impegni come quella attuale.

Bisseck spicca nell’Inter di Inzaghi: dal rinnovo all’incognita futuro

È stato provato anche nel cuore della retroguardia e ha dimostrato di poter fare molto bene anche come braccetto di sinistra. Contro l’Arsenal, infatti, proprio in quella posizione, ha respinto tutti gli attacchi che arrivavano sia nell’uno contro uno, sia nei duelli aerei, diventando un pilastro preziosissimo per Inzaghi e smentendo chi aveva denunciato in più occasioni i suoi problemi nel difendere.

La società meneghina ha deciso di premiarlo e blindarlo con il rinnovo di contratto a cifre raddoppiate rispetto a quelle del suo arrivo, ma in prospettiva non può stare così tranquilla che resti a Milano ancora per molti anni. Nagelsmann lo sta osservando con attenzione, con l’idea di convocarlo con la nazionale tedesca.

Diverse big europee, anche per via di una fisicità che farebbe comodo a molte, sono pronte a passare dagli interessamenti ai fatti con il calciatore e potrebbero offrire una cifra molto alta all’Inter, anche sopra i 30 milioni di euro. A queste condizioni, sarebbe davvero difficile dire di no, anche perché si tratterebbe di una plusvalenza enorme da mettere a bilancio.