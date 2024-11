Fatta per Maldini a gennaio: scossone al mercato dell’Inter

Continua a montare l’hype per Daniel Maldini: c’è chi potrebbe muoversi già a gennaio per prendere il figlio d’arte

Ora c’è addirittura la fila per Maldini junior: piace all’Inter e alla Juve, e non è mai uscito del tutto dai radar del Milan. La novità delle ultime ore, così come confermato da calciomercato.it, e che tra le precedenti si è inserita anche la Dea. Sembra che Gasperini stia spingendo per poter avere il giocatore.

In effetti, Gasperini potrebbe richiedere al suo club un rinforzo in attacco per gennaio: in cima alla sua lista c’è davvero Daniel Maldini? Di solito il tecnico orobico preferisce giocatori che corrono, e l’attaccante del Monza non è un profilo che brilla nelle prestazioni atletiche. Ma dal punto di vista dell’impegno e della tecnica ha fatto vedere ottime cose finora. Dunque l’Atalanta potrebbe provarci davvero.

Bisogna solo capire quando potrebbe arrivare l’offerta. Per calciomercato.it la Dea potrebbe provare l’assalto subito, cioè alla riapertura del mercato. Va ricordato che Daniel Maldini, sotto contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno, ha una doppia clausola nell’accordo con il Monza. Può uscire con un’offerta pari a 12 milioni di euro per l’Italia (clausola però attivabile solo a fine stagione) e poi può essere comprato a 15 milioni all’estero.

Maldini a gennaio all’Atalanta: la posizione di Ausilio

A quanto pare Galliani e Nesta non hanno intenzione di privarsi del loro gioiellino a stagione in corso. Poi però dipende dai soldi in ballo. Se la Dea vorrà davvero chiudere il colpo, potrebbe trovare le argomentazioni giuste per convincere il Monza. Qualche milione (6 o 7) più una contropartita, magari: un giocatore utile al Monza in chiave salvezza e soldi importanti per fare mercato in entrata, visto che la squadra di Nesta ha oggettivo bisogno di rinforzi.

Nei giorni scorsi si è parlato spesso di un interesse dell’Inter. Il ragazzo piace e la clausola di 12 milioni è a oggi allettante. Sembra però che Maldini abbia intrigato anche Giuntoli e Thiago Motta. Dunque, interessa pure alla Juventus. E poi c’è il Milan, che potrebbe prenderlo a 6 milioni, dato che ha il 50% di diritti sulla rivendita, anche se non ha diritto di prelazione.

Anche sui social continuano a girare voci secondo cui l’Atalanta sembrerebbe essere la destinazione più probabile per Daniel Maldini. Non si hanno però notizie certe di contatti con il Monza. Che farà l’Inter? Maldini è un buon giocatore, giovane e molto promettente. Sembra che piaccia soprattutto ad Ausilio… Si tratta però di un trequartista da adattare come seconda punta, interno o addirittura regista.

Sul figlio d’arte c’è anche la Fiorentina

C’è dell’altro… Il classe ’01 è talentuoso, ma non è però un campione, o non può ancora definirsi tale. Anche a livello di numeri (nonostante l’ottimo avvio di stagione), non sembra per esempio più forte di Valentin Carboni o di Sebastiano Esposito. Avrebbe dunque senso spendere 12 milioni per un profilo del genere?

Tranne che per fare uno sgarro al Milan, a oggi non sembra che convenga andare troppo decisi sull’obiettivo. Di certo l’Inter non si farebbe mai avanti a gennaio per Maldini. E non per il giocatore in sé quanto per la strategia già impostata dal club: non ci saranno acquisti invernali, lo ha già anticipato Marotta.

Per ora i più convinti sembrano Luca Percassi e Gian Piero Gasperini, che vendono il figlio d’arte come un attaccante perfetto per la Dea. Ma c’è anche la Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino che l’allenatore che lo ha lanciato in A.