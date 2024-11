Incontro con il club: Marotta è diabolico, l’Inter fa lo scambio e beffa la Juve

Avvistato uno dei dirigenti nerazzurri in compagnia del direttore sportivo dello Spezia per discutere da vicino delle possibilità d’affare per il cartellino di una giovane promessa, entrambe le parti potrebbero convergere verso una soluzione che spezzerebbe le avance della Juventus

L’Inter era partita con un piede nella fossa ad inizio stagione per via delle troppe disattenzioni difensive, ma adesso l’intero reparto sembra aver rialzato il capo verso una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. A venir meno è il contributo offensivo, ma quel che conta maggiormente è portare comunque a casa il miglior risultato possibile fino al termine dei giochi stagionali.

Ciononostante, la dirigenza nerazzurra capitanata dal presidente Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio resta vigile sul mercato nella speranza di mettere a segno la prossima estate almeno un colpo che rafforzi il reparto difensivo, a seguito della potenziale uscita di scena di uno fra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Con il secondo, almeno per il momento, maggiormente proiettato verso questa eventualità.

Fra i parametri presi in esame finora dai due punti cardine dell’operatività nerazzurra sul mercato spiccano soprattutto l’età anagrafica ed i costi di gestione di una eventuale operazione: non si vuole infatti incappare in affari costosi né in direzione di calciatori over-30. Laddove possibile, al contrario, si cercherà di preferire esclusivamente giovani promesse. Come avvenuto già nel recente passato per Yann Bisseck e Tomas Palacios.

Lo Spezia chiama, l’Inter risponde per Bertola: primi contatti e idea contropartita

L’ultima delle aggiunte dell’Inter potrebbe dunque essere un profilo seguito da diverse settimane che ben sta figurando tra le file dello Spezia, in Serie B. Questo risponde al nome di Nicolò Bertola.

Stando alle ultime informazioni riportate da ‘Il Secolo XIX’, il presidente Marotta avrebbe accettato l’invito inoltrato da parte del direttore sportivo dei liguri, Stefano Melissano, con l’obiettivo di discutere delle possibilità di fare nuovi affari fra due club da tempo simpatizzanti e vicini di vedute. Ad aver preso parte all’incontro, in ogni caso, è stato Dario Baccin; durante il quale sarebbe stato confermato l’apprezzamento dell’Inter per Bertola ed il desiderio di annetterlo a partire dal prossimo anno al progetto di Simone Inzaghi, ma con qualche ulteriore precisazione.

Al fine di venire incontro alle esigenze economiche dello Spezia, infatti, l’Inter non farà lo sgarbo di attendere la scadenza di contratto del calciatore in oggetto. Al contrario, al duplice fine di anticipare anche la concorrenza spietata della Juventus, si dovrebbe optare per un’operazione più complessa con l’inserimento di una contropartita che funga da garanzia. A tal proposito l’Inter potrebbe dunque privarsi di un altro giovane in rosa, del calibro di Alessandro Fontanarosa, Luca Di Maggio, Zinho Vanheusden, Franco Carboni oppure Issiaka Kamate.