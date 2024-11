Colpo da urlo dell’Inter: è il nome perfetto per gennaio secondo l’IA

Interlive.it ha chiesto a ChatGpt quale sarebbe il nome perfetto da prendere a gennaio? Ecco la risposta dell’IA

Nient’altro, grazie, siamo a posto così. Un’espressione del genere è diventata una formula consueta per i dirigenti nerazzurri. Sul mercato, l’Inter continua a ritenere intuite e poco sostenibile investire soldi per rinforzare la rosa. Per ora, i risultati hanno dato ragione alla società, anche se in campionato le cose non stanno andando proprio come sperato.

L’Inter è davvero così completa? Non c’è alcun reparto? Secondo l’intelligenza artificiale, le cose stanno diversamente. Per continuare a lottare per il titolo italiano e andare avanti in Europa, i nerazzurri non dovrebbero essere così timidi sul mercato. Questo il primo pensiero dell’IA, ovviamente condiviso da gran parte dei tifosi.

Anche perché tutte le dirette concorrenti in Italia si sono rinforzate. E i soldi spesi, nella maggior parte dei casi, stanno dando i loro frutti. E non è finita qui, perché molto probabilmente Napoli, Juve e Milan spenderanno ancora anche nel mercato di riparazione. Mentre Marotta ha già messo le mani avanti, annunciando che l’Inter non ha bisogno di nuovi ingressi in rosa.

Abbiamo quindi domandato all’IA quale potrebbe essere un nome perfetto per un acquisto a gennaio. Secondo ChatGpt, il famoso chatbot ormai considerato una Sibilla dai preziosi consigli, i nerazzurri devono puntare a un centrocampista.

“L’Inter“, scrive l’IA, “pur avendo una buona rosa a centrocampo con giocatori come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Asllani, potrebbe trarre beneficio da un altro centrocampista“. Quindi l’intelligenza artificiale non pensa a un difensore centrale, da tenere in rosa per far rifiatare gli “anziani” Acerbi e de Vrij, né a un attaccante di riserva, per essere pericolosi quando Lautaro e Thuram non girano.

Il nome perfetto per gennaio: l’IA suggerisce un colpo a Marotta

Per l’IA l’Inter dovrebbe prendere un altro regista. Un centrocampista di qualità: “un giocatore che possa alternarsi con i centrocampisti già in rosa, garantendo maggiore freschezza e altre opzioni tattiche. E se non si trova un regista potrebbe essere comunque interessante valutare un centrocampista box-to-box che possa aggiungere qualità, visione di gioco e creatività. Questo sarebbe l’ideale. Qualcuno che sappia alternarsi con Calhanoglu o che dia supporto a Barella quando necessario”.

ChatGpt fa il nome di Dani Olmo: “Un’opzione più offensiva e creativa, capace di giocare anche da trequartista o esterno, che potrebbe dare un ulteriore valore aggiunto alla fase offensiva”. Be’, sì. Ma quanto costa Olmo? Il Barcellona non lo ritiene in vendita. Diciamo però che con 60 milioni, secondo l’IA, l’Inter potrebbe cavarsela…

E, di fronte a una simile risposta, ci rendiamo conto che l’IA ragiona peggio di alcuni tifosi incapaci di valutare il contesto e i limiti oggettivi in cui bisogna muoversi. Olmo è un obiettivo impossibile per l’Inter. Soprattutto a gennaio.

I veri piani dell’Inter

L’Inter, dunque, starà proprio ferma nel mercato di gennaio? Qualcosa si potrebbe muovere solo nel caso in cui esca uno degli attaccanti (Arnautovic o Correa) e che la squadra abbia già in tasca la qualificazione in Champions fra le prime otto.

Ultimamente si è tornati a parlare di un possibile addio anticipato di Arnautovic. E in quel senso, l’Inter potrebbe anche sorprendere i suoi tifosi con un investimento, magari di prospettiva. Ma il salvadanaio della società pesa poco. Diciamo che è quasi vuoto. E per far uscire quel poco budget che c’è a disposizione, la dirigenza dovrebbe prima ottenere un via libera da parte di Oaktree, che a oggi non sembra intenzionato a spendere.

Eppure ciò che è stato fatto quest’estate non sembra aver dato soddisfazione. Zielinski e Taremi hanno dato poco. Diciamo pure niente. Martinez non ha mai giocato. Palacios è lì senza sapere il perché… Siamo ancora a novembre, ed è presto per sbilanciarsi. Ma per ora, oggettivamente, l’Inter non ha ottenuto niente di positivo dai giocatori arrivati in estate.