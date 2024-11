Quadriennale con l’Inter: ufficiale, Marotta ha battuto il Barcellona

Le ultime di calciomercato evidenziano il grande affare messo a segno dalla dirigenza nerazzurra. La conferma del calciatore

Sono trascorsi diversi anni da quando Giuseppe Marotta ha salutato la Juventus per prendere le redini della direzione sportiva dell’Inter, dapprima in qualità di amministratore delegato e poi di presidente all’interno del ciclo vitale di due differenti società proprietarie. Eppure la visione lungimirante da vero stratega non è mai venuta meno, coadiuvato anche dall’immenso supporto tecnico dei tanti collaboratori con cui il club nerazzurro è tutt’oggi molto orgoglioso di collaborare.

Sul mercato i colpi di spessore sono stati tanti con qualche perdita fisiologica lungo il percorso ed oggi sia Marotta che Piero Ausilio, nel ruolo di direttore sportivo, inseguono ulteriori traguardi di squadra facendo proprio il precetto dello svecchiamento della rosa unito alla salvaguardia della salute economica delle casse societarie.

Su questo filone, proprio la scorsa estate sono stati chiusi altre due trattative di rilievo. La prima ha portato in squadra Mehdi Taremi in scadenza con il Porto per dar man forte al reparto offensivo; la seconda ha trascinato dal Napoli all’Inter un centrocampista dalla grande esperienza internazionale come Piotr Zielinski.

Quest’ultimo non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per l’occasione avuta e sta oggi dimostrando i frutti del proprio processo d’integrazione in un meccanismo come quello nerazzurro, estremamente dedito all’inseguimento del successo senza compromessi.

Anche il Barcellona su Zielinski, Inter bruciante sul mercato: “Mi volevano quattro squadre”

“I primi giorni sono stati molto duri, l’ambiente che si respira è di profonda professionalità”, ha raccontato Zielinski in una recente intervista per il portale polacco ‘Kanał Sportowy’. Una scelta che ripaga comunque gli sforzi ed innalza l’operazione conclusa dall’Inter a livelli di difficoltà tutt’altro che banali.

L’avvicinamento di Zielinski è infatti apparso agli occhi di molti come qualcosa di semplice e ben strutturato sin dall’inizio, perché il centrocampista arrivava da una situazione contrattuale delicata con il Napoli da cui ben presto si sarebbe separato. Ma in realtà questo è soltanto il primissimo strato superficiale di una trattativa più complessa, fra le cui diramazioni l’Inter è stata brava ad operare.

“Mi volevano almeno altre quattro, cinque squadre. Su di me c’erano altre big come Liverpool, Atletico Madrid, Juventus e Barcellona. I catalani avevano fatto richieste specifiche. Ma io sto bene in Italia, sin da quando sono arrivato al Napoli sapevo di voler continuare la mia carriera qui. Qui sono felice e lo sarei stato anche in caso di rinnovo coi partenopei”, ha quindi aggiunto il calciatore mettendo in chiaro le proprie preferenze.