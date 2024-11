Real Madrid, stagione finita per Militao: a gennaio erede tolto all’Inter

Carlo Ancelotti è pronto a strapparlo all’Inter per sostituire Militao: clamoroso colpo di scena, arriva il sorpasso del Real Madrid

Un mese e mezzo o poco più alla riapertura della sessione invernale di calciomercato ed in casa Inter, tra le priorità, vi è sempre la ricerca di un difensore centrale. Un pensiero identico, vista l’emergenza costante, ce l’ha pure Carlo Ancelotti che a Madrid non sta vivendo propriamente momenti semplici.

La rottura del legamento crociato anteriore con interessamento dei menischi del ginocchio destro ha rappresentato una batosta enorme per Eder Miltao ed il Real Madrid. Adesso Ancelotti, la cui rosa è falcidiata dagli infortuni, deve fare i conti con una coperta sempre più corta soprattutto in dfiesa. Ed è così che i piani dell’Inter, che pure ricerca nomi di un certo spicco per completare la retroguardia, rischiano di complicarsi irrimediabilmente.

I ‘Blancos’ sono quindi proiettati alla ricerca di un degno erede del brasiliano che, per questa stagione, non tornerà in campo. Negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi che si sono susseguiti in casa Real: adesso, uno in particolare, può far infuriare Marotta e l’Inter. Perché così Ancelotti rischia davvero di lasciare a bocca asciutta il club di Viale della Liberazione.

Addio Inter, va al Real: Ancelotti si prende il difensore

È il portale spagnolo ‘Okdiario.com’ a lanciare la clamorosa indiscrezione che parla di un Real Madrid sule tracce della stella del PSV Olivier Boscagli. Il talentuoso difensore monegasco – ma nazionale francese – già l’anno scorso è stato vicino alla maglia dell’Inter.

Senza dubbio il centrale più apprezzato dell’Eredivisie, Boscagli sarebbe perfetto per far coppia con Rudiger. Di piede mancino, bravo nell’impostazione e nel supporto in attacco, all’occorrenza può venire impiegato anche nel ruolo di terzino sinistro. Il contratto del difensore di scuola Nizza è in scadenza il 30 giugno 2025 ed il suo valore di mercato è vicino ai 27 milioni di euro: a sei mesi dalla scadenza, però, la richiesta del PSV sarebbe decisamente più bassa.

Per la dirigenza nerazzurra sarebbe una bella batosta, visto che Boscagli viene considerato il perfetto sostituto di de Vrij che a fine stagione lascerà l’Inter a parametro zero. E il francese, alle medesime condizioni, potrebbe finire per vestire la maglia nerazzurra. Ma i piani del Real Madrid rischiano di stravolgere tutto. Le ‘Merengues’, infatti, sono disposte a spendere nel mese di gennaio: niente prestiti, servirà un investimento oculato per presente ma anche e soprattutto futuro.

Al di là di Laporte, che pure piace tantissimo a Madrid, l’opzione Boscagli è destinata a prendere corpo da qui alle prossime settimane. E non è affatto da escludere che un’offerta ufficiale possa arrivare negli uffici del PSV nei primi giorni del 2025. Il classe 1997 sarebbe un affare anche lato ingaggio: il suo stipendio al PSV è di appena 300mila euro, in quel di Madrid la musica cambierebbe drasticamente.