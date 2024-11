A Verona resterà fuori: Inzaghi dovrà farne a meno

Possibile assenza importante per Inzaghi in vista del prossimo match di campionato nel quale l’Inter è attesa dal Verona al Bentegodi

Quella in corso è l’ultima pausa per Serie A e coppe europee per gli impegni delle Nazionali. Da fine novembre, non è previsto più alcuno stop fino alla seconda metà di marzo 2025 quando ci si fermerà nuovamente prima della parte conclusiva della stagione.

Inzaghi sta lavorando a ranghi ridotti a Appiano Gentile anche se, a differenza delle scorse stagioni, c’è più affollamento nel centro sportivo nerazzurro. Lo confermano le presenze di Acerbi, Darmian, Sommer, Mkhytarian, Pavard, ora non più convocati dalle rispettive nazionali.

Inzaghi avrà il gruppo al completo, in vista della partita di sabato prossimo a Verona, solo nella seconda parte della settimana quando saranno rientrati anche Taremi e Lautaro Martinez, impegnati come di consueto in trasferte intercontinentali per i match di qualificazione ai Mondiali 2026 di Iran e Argentina.

Verona-Inter, possibile turnover per Inzaghi

Taremi, martedì prossimo, sarà in campo con l’Iran in Kirghizistan nella partita che potrebbe, di fatto, già regalare la qualificazione anticipata ai suoi. Lautaro, invece, disputerà il secondo match di qualificazione di novembre con l’Argentina nella notte tra martedì e mercoledì. Per i campioni del mondo in carica, sconfitti in Paraguay (2-1) con Lautaro autore del gol del provvisorio vantaggio, c’è il Perù a Buenos Aires.

Inevitabilmente, sia Taremi che Martinez rientreranno a poche ore dalla partita di Verona, in programma sabato prossimo alle ore 15. Un anticipo dovuto al successivo impegno in Champions League dei nerazzurri che ospiteranno il Lipsia a San Siro, martedì 26 novembre.

Con il rientro quasi in extremis dall’Argentina e, in vista del successivo match di Champions League, non è affatto da escludere che Inzaghi possa rinunciare a Lautaro Martinez dal 1′ al Bentegodi, proponendo contro il Verona una coppia d’attacco iniziale formata da Thuram e Arnautovic. Quest’ultimi disputeranno domani i loro ultimi match con Francia e Austria in Nations League e, dunque, saranno a disposizione di Inzaghi già a inizio settimana.

Al termine degli impegni delle Nazionali di ottobre, Inzaghi non ha rinunciato a schierare Lautaro Martinez contro la Roma nel primo match di Serie A in programma dopo lo stop del campionato. Una scelta verosimilmente scaturita anche per il valore dell’avversario con il capitano nerazzurro poi protagonista assoluto del match dell’Olimpico con il gol decisivo per la vittoria di misura dei suoi.