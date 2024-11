Affare chiuso per 60 milioni: addio Inter, vola in Arabia a gennaio

Il club nerazzurro incassa con delusione la prepotente avanzata del club arabo per il talento: addio a gennaio per una cifra monstre

Sempre in prima linea quando si tratta di scovare giovani talenti in erba destinati a diventare dei campioni, Beppe Marotta e i suoi collaboratori stanno sondando diversi mercati alla ricerca della nuova gemma nascosta. Da questo punto di vista, oltre all’inesauribile fucina rappresentata dal calcio argentino e brasiliano, il bacino spagnolo è certamente tra i più ricchi.

Sebbene il calcio iberico proponga profili interessanti anche nei ruoli meno affascinanti – per i tifosi – rappresentati dalla nuova generazione di difensori e di centrocampisti di contenimento, il catalogo che più abbonda di profili interessanti è certamente quello che include trequartisti e attaccanti.

Le giovani leve, formatesi nella Cantera dei rispettivi club, hanno già quello spazio in campo che spesso, in Italia, viene negato agli enfant prodige delle nostre squadre. Uno dei calciatori già finito nel mirino delle big europee, un classe 2003 dal talento sopraffino, è seguito con molto interesse, e non da oggi, anche dal’Inter.

La pericolosa situazione di classifica del Las Palmas, squadra in cui Alberto Moleiro milita da titolare fisso, aveva lasciato pensare ad un affare in discesa per tutti i big club europei che hanno messo in agenda il suo nome. Contratto in scadenza nel 2026, ambizione che non può fermarsi al piccolo club canario – per quanto il calciatore sia nativo proprio delle splendide isole che si affacciano sull’Africa occidentale – Moleiro è destinato all’addio già alla fine di questa stagione.

Offensiva araba: pagano la clausola e se lo portano via

Come riferito dal portale ‘Elgoldigital.com’, l’Al Hilal, club pigliatutto della Saudi Pro League, in cui militano già campioni provenienti dall’Europa come Bono, Koulibaly, Renan Lodi, Joao Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Mitrovic, Malcom e un certo Neymar Jr., avrebbe deciso di prendersi anche il giovane talento canario.

La clausola di 60 milioni appiccicata al contratto del calciatore non rappresenta certo un problema per il club saudita, che offrirebbe al ragazzo un ingaggio addirittura 10 volte superiore a quello percepito a Las Palmas. Oltre all’Inter, anche Liverpool e Atletico Madrid sono disposti a metter mani al portafogli per accontentare le richieste economiche dell’entourage del calciatore.

Il nodo del costo del cartellino rappresenta però un ostacolo ormai insormontabile, data la volontà dell’Al Hilal di onorare la clausola già nel mercato di gennaio. La strategia nerazzurra, che si basava in pratica sull’attendere la retrocessione della squadra canaria per mettere alle strette la dirigenza del club, è destinata a cadere a terra come un castello di carta.