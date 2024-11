Palacios via dall’Inter, svelato il sostituto: è un grande ritorno

Tomas Palacios non sta trovando spazio nell’Inter: potrebbe partire in prestito e lasciare spazio per un grande ritorno

L’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà chiamata a cambiare diverse pedine anche in difesa. I nerazzurri stanno rimandando, ormai da qualche mese di troppo, un investimento nel cuore della retroguardia. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino profili di prima qualità come Bremer e Buongiorno, ma se li sono fatti sfuggire per questioni economiche.

Ora la società è arrivata a un bivio da cui non sarà possibile uscire. Se il contratto di Francesco Acerbi è stato rinnovato fino a giugno 2026, lo stesso non vale per Stefan de Vrij, che tra qualche mese vedrà scadere il suo accordo con i nerazzurri. L’olandese si è sempre fatto trovare pronto anche in questa stagione, supplendo all’assenza del compagno italiano in diverse occasioni.

Sono già tanti i profili vagliati dalla società negli ultimi mesi e alla fine dovrebbe spuntarla un profilo giovane e capace di dare ancora tanto in carriera, che potrebbe aumentare anche la sua valutazione nel prossimo futuro. Ma non bisogna concentrarsi solo sul ruolo più arretrato, di fronte al portiere, ma anche a ciò che potrebbe accadere sul centro-sinistra.

Palacios può lasciare l’Inter: occhio al sostituto

Se Alessandro Bastoni è una certezza che nessuno all’Inter può e vuole mettere in discussione, lo stesso non può valere per Tomas Palacios. L’argentino è arrivato in Serie A con grandi aspettative, ma finora ha trovato davvero pochissimo spazio – solo uno spezzone dall’inizio della stagione.

Ovviamente deve ambientarsi e crescere in nerazzurro, proprio per questo la Beneamata potrebbe mantenere il controllo del suo cartellino e cederlo a titolo temporaneo, in modo da concedergli un minutaggio più ampio e metterlo alla prova in Italia. Con Carlos Augusto che verrà utilizzato soprattutto come esterno alto a sinistra, per alternarsi con Dimarco, un altro colpo in quella zona di campo è possibile.

Chi rientra totalmente nei parametri di Oaktree è certamente Arthur Theate. Ha già dimostrato il suo valore con la maglia del Belgio, è protagonista dell’Eintracht che sta volando in Bundesliga e ha fatto bene anche al Bologna. Il suo cartellino a giugno 2025 potrebbe tornare al Rennes, se i tedeschi non lo tratterranno, ma poi l’Inter potrebbe puntare su di lui, con un’offerta in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Le cifre sono tra i 18 e i 20 milioni di euro.