Ha solo 16 anni, ma fa impazzire l’Europa: l’Inter anticipa tutti

Un talento di soli 16 anni sta attirando sempre di più le attenzioni di mezza Europa: l’Inter tenta l’anticipo sulla concorrenza

Non è facile stabilire quale sarà il futuro di un ragazzo di soli sedici anni, né tanto meno pianificare la sua evoluzione per filo e per segno, senza errori e immaginandosi già che possa diventare uno dei migliori in circolazione. L’Inter sta cercando comunque di puntare su profili che ancora devono formarsi e devono costruire la loro carriera, e lo farà sempre di più nel prossimo futuro.

Il diktat di Oaktree è puntare sempre di più su profili di grande prospettiva, in modo da assicurare le prospettive tecniche ed economiche del club. Per questo, a partire dalla prossima stagione, i cambiamenti non saranno affatto pochi, nel tentativo di abbassare l’età media praticamente in ogni reparto.

Questo vale anche per il centrocampo dove Henrikh Mkhitaryan resta un elemento fondamentale, ma nel 2026 dovrebbe dire addio all’Inter, sicuramente più per questioni anagrafiche che tecniche. Marotta ha già acquistato Zielinski in quella zona di campo, e sta già vedendo il suo valore, ma presto potrebbe completare il reparto con un calciatore giovane.

L’Inter mette gli occhi su Karetsas: il nuovo talento dal Belgio

Il Genk sta facendo molto bene in questa stagione ed è anche merito di Konstantinos Karetsas, un super talento di soli 16 anni che sta sgomitando nella Jupiler League e stupendo molti addetti ai lavori. Il suo ruolo in campo deve formarsi del tutto, ma ha già giocato dieci partite e fornito un assist in questa stagione, non proprio da tutti.

Per questo, diversi club in Europa, attratti dalle sue qualità tecniche, hanno iniziato a seguirlo a stretto giro di posta e vorrebbero portarlo dalla loro parte. Tra questi c’è anche l’Inter, che ancora non ha mosso per nulla passi concreti per il ragazzo, ma potrebbe anticipare la concorrenza con una proposta ben precisa.

I nerazzurri acquisterebbero il calciatore a titolo definitivo, ma poi potrebbero lasciarlo in prestito per uno o due anni al Genk, dove completerebbe il suo percorso di crescita. E così la Beneamata avrebbe in casa un calciatore dalle prospettive enormi sulla scena europea.