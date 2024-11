Inzaghi avrà un nuovo acquisto dopo la sosta: intreccio con Dimarco

L’Inter è concentrata sul recupero delle energie e sul passare indenne la sosta, ma subito dopo potrebbe avere un nuovo acquisto: occhio a Dimarco

Non è facile per l’Inter gestire tutti gli impegni di una stagione congestionata da un calendario che, fino a qualche anno fa, sarebbe stato giudicato assurdo. Non a caso, tutte le big hanno cercato di costruire la propria rosa con rotazioni continue, a caccia di calciatori che avrebbero potuto sostituire al meglio i titolari in caso di necessità.

Vale soprattutto per i nerazzurri di Milano, che non avranno messo a segno molti colpi la scorsa estate, ma di sicuro si sono impegnati per far sì di avere dalla propria parte due calciatori per ogni posizione da occupare in campo. Vale anche per la catena di sinistra, dove è arrivato Tomas Palacios a fare le veci di Bastoni – lì sta giocando anche Bisseck -, ma soprattutto ha due pezzi da novanta sull’out mancino.

Dimarco e Carlos Augusto sono due certezze per Simone Inzaghi, due perni della rosa per il presente e per il futuro, ma non sono i soli a poter occupare quella zona di campo. Oltre a loro, infatti, non bisogna dimenticarsi di Tajon Buchanan, arrivato poco meno di un anno fa dal Club Brugge e che ora vuole dimostrare tutto il suo valore.

Inzaghi recupera del tutto Buchanan: nuovo acquisto dopo la sosta. E Dimarco rifiata

Il canadese ha recuperato dalla terribile frattura delle tibia rimediata con il Canada e ora va a caccia della migliore condizione fisica per prendersi definitivamente i colori nerazzurri. Nella scorsa stagione, era riuscito a strappare sorrisi ai tifosi con le sua capacità nell’uno contro uno e anche con un gol di pregevole fattura.

Ora si imporrà come alternativa a Dimarco, che spesso potrebbe essere costretto a rifiatare, visti tutti gli impegni che attendono l’Inter prima di Natale e dato che finora ha sempre dato tutto, anche sotto il profilo muscolare.

In più, le caratteristiche fisiche e tecniche di Buchanan potrebbero essere essenziali per Inzaghi per sbloccare le partite più bloccate, per cui a partita in corso sarà una risorsa essenziale. Insomma, per il tecnico di Piacenza sarà un vero e proprio nuovo acquisto, anche se con dieci mesi di ritardo.