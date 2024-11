Affare in casa Inzaghi, la stella del Pisa verso l’Inter

‘Sfruttando’ il rapporto di stretta parentela tra i due tecnici nerazzurri, il club meneghino sta per mettere le sue mani sul talento

Se Hakan Calhanoglu avesse realizzato il suo 20esimo rigore consecutivo in Serie A, forse staremmo parlando d’altro. Forse, al netto della possibile rimonta del Napoli che avrebbe avuto 15′ di recupero per raddrizzare il match di San Siro, la squadra nerazzurra sarebbe andata alla sosta delle nazionali in testa alla classifica.

Simone Inzaghi avrebbe guardato ancora una volta tutti dall’alto, come fatto per il 90% delle giornate dello scorso anno – quello poi concluso con lo scudetto della stella -. Da capoclassifica esattamente come il fratello Filippo, protagonista finora di una splendida cavalcata col sorprendente Pisa, leader del campionato cadetto con 30 punti dopo 13 giornate.

I due fratelli, molto diversi sia nella loro carriera da calciatori che nel percorso da allenatori, avrebbero potuto condividere una doppia gioia che però, in fondo, potrebbe solo esser rimandata. Se l’obiettivo dichiarato del club di Viale della Liberazione è quello di bissare il titolo nazionale dello scorso anno, la società toscana non era esattamente partita con propositi di promozione diretta al piano di sopra.

Visto che però l’appetito vien mangiando, e che le qualità tecniche ed emotive sembrano esserci tutte, il Pisa ora ci crede. La formazione allenata da Superpippo sta stupendo tutti grazie all’esplosione di alcuni giovani interpreti finiti nel mirino di alcuni club di Serie A. Figuriamoci se per il difensore 24enne titolarissimo dei nerazzurri non si sarebbe affacciata l’Inter.

Inter, fari puntati su Canestrelli: Simone ‘chiama’ il fratello

Due gol e un assist – oltre a tutto il lavoro fatto in fase difensiva -, sempre schierato titolare dall’ex centravanti di Juve e Milan, mai sostituito in campionato per un minutaggio davvero da record: 1170 minuti in campo su 1170 disponibili. Una sorta di record per Simone Canestrelli, il classe 2000 autentica colonna della formazione cadetta.

Gli ovvi ottimi rapporti tra gli allenatori dei due club potrebbero favorire la conclusione di un affare che stuzzica non poco la fantasia di Beppe Marotta. Pur dovendo verificare le capacità del giocatore sui palcoscenici più prestigiosi, la necessità del club meneghino di svecchiare la difesa potrebbe trovare soddisfazione nell’immediato arrivo del calciatore nativo di Montepulciano.

Certo, Filippo potrebbe opporre resistenza all’addio di uno dei pilastri della sua squadra nella finestra invernale di scambi, ma l’Inter già studia delle giovani contropartite da inserire eventualmente nell’affare: la sensazione è che comunque, anche fosse a fine stagione, Canestrelli potrebbe continuare a vestirsi di nerazzurro, ma con la maglia del blasonato club di Milano…