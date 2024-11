Inter, 16 partite senza Calhanoglu: brutte notizie per Inzaghi

La situazione del turco preoccupa e non poco l’Inter. Per il tecnico piacentino non arrivano assolutamente delle buone notizie

C’è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Calhanoglu. Il centrocampista turco, nonostante il problema fisico accusato nell’ultima partita della sua nazionale, resta a disposizione di Vincenzo Montella. Una scelta sicuramente particolare considerato che difficilmente potrà scendere in campo domani contro il Montenegro. Ma il ct italiano ha preferito tenerlo in gruppo per un fatto di leadership.

Questa rappresenta una brutta notizia per Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile, infatti, avevano deciso di effettuare ulteriori approfondimenti medici per avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Calhanoglu. Ora è tutto rinviato a mercoledì e ciò non rende assolutamente semplice un suo recupero contro il Verona.

La situazione Calhanoglu è tutta da verificare. I primi esami strumentali hanno scongiurato un problema grave, ma sembra molto difficile ipotizzare un suo recupero già per la partita contro il Verona. La decisione della Turchia di farlo restare in ritiro allunga un po’ le tempistiche di avere un quadro chiaro. L’Inter, infatti, aveva intenzione di sottoporre già oggi il giocatore ad alcuni approfondimenti ulteriori, ma il tutto è rinviato a mercoledì visto che resterà in Nazionale fino a domani.

Inter: allarme Calhanoglu, i numeri parlano chiaro

Questo rende difficile immaginare un Calhanoglu a disposizione per il Verona. Potrebbe saltare anche Lipsia tornando a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Da sottolineare che la presenza con la squadra di Palladino è ancora in dubbio. Bisognerà capire meglio l’entità del problema prima di avere un quadro chiaro. La preoccupazione ad Appiano Gentile è che si tratti di una ricaduta dell’infortunio di ottobre visto che il dolore sentito è allo stesso punto. Ma comunque si preferisce attendere il suo ritorno per capire meglio le tempistiche del recupero.

Uno stop che non aiuta assolutamente l’Inter. Sappiamo l’importanza di Calhanoglu nel modo di giocare di Simone Inzaghi. Da quando il turco indossa la maglia nerazzurra ha saltato solamente 16 partite (di cui sette nell’ultimo anno e mezzo) e tutte per infortuni e squalifiche. Numeri che confermano come il tecnico piacentino non ha nessuna intenzione di rinunciare al proprio regista se non costretto da situazioni obbligatorie. Ora la speranza è quello di recuperarlo il prima possibile visto che ci sono in programma partite molto delicate come quelle con Lipsia e Firenze.