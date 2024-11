Nuovo colpo a zero dell’Inter: Di Marzio svela tutto in diretta

Inter e Juventus ancora a caccia del centravanti in scadenza, ma i costi sono proibitivi: ecco l’analisi di Di Marzio

Non è un segreto che l’Inter sia ancora oggi alla ricerca di un ulteriore attaccante da annettere al proprio progetto tecnico. La dirigenza nerazzurra ha investito sul profilo di Mehdi Taremi la scorsa estate per dare un primo, importante segnale sul fatto che anche i secondi titolari del reparto offensivo, come potrebbe definirli Simone Inzaghi, debbano rispecchiare caratteristiche ben precise per poter tornare utili agli scopi societari.

Ci sarebbe da sciogliere ancora il nodo sul futuro di Marko Arnautovic, il quale era già sul piede della partenza nel recente passato e che continua a non incidere particolarmente sul campo. Senza poi contare l’eterea presenza di Joaquin Correa, ormai ai margini della rosa.

Almeno uno dei due, se non entrambi, sarebbero destinati a cambiare maglia del prossimo anno. Lasciando forti dubbi su chi potrebbe prenderne il posto. Sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio stanno sondando attivamente tutte le opzioni che il mercato potrà offrire, compresa una attualmente condivisa con la Juventus.

David fra Inter e Juventus, ma brama la Premier: “C’è speranza sul suo arrivo”

Entrambi i club italiani, in altri termini, sono sulle tracce di Jonathan David. Del centravanti canadese in uscita dal Lille s’è detto molto nelle ultime settimane: sarà uno dei nomi più caldi della prossima sessione estiva, ma per Gianluca Di Marzio ci sono importanti considerazioni da dover aggiungere alle prime analisi fatte nei tempi recenti.

Stando alle informazioni raccolte dal noto giornalista, infatti, né Inter né Juventus potrebbero avere le carte economiche adeguate a rispettare le altissime pretese di David e della sua entourage. Se infatti il centravanti potrebbe firmare a costo zero, le spese di gestione della pratica e le relative commissioni ammonterebbero ad almeno 6 milioni di stipendio più altri 10 milioni alla firma.

“Non so se anche l’Inter si muoverà per lui, ma certo è che David vuole la Premier League”, ha raccontato Di Marzio in un recente intervento a ‘Cronache di Spogliatoio’. Lasciando tuttavia qualche spiraglio per una potenziale venuta in Italia, se le condizioni dovessero appunto essergli favorevoli.

Sia Inter che Juventus, però, dovrebbero trovare degli escamotage di un certo peso specifico per raccogliere i dovuti risparmi ed affondare il colpo. Marotta continuerà a tenere d’occhio la situazione da vicino ed è verosimile che potrebbe fiondarsi su di lui per battere la concorrenza soltanto laddove dovesse davvero fiutare l’affare. In caso contrario il mercato potrà offrire alternative ugualmente valide, senza sfondare il muro economico imposto dalla società proprietaria.