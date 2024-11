Palacios il primo rinforzo: svuota l’armadietto e saluta Inzaghi

Tomas Palacios potrebbe rivelarsi un rinforzo utile all’Inter. Molto dipende dalle sue intenzioni e da quelle di Inzaghi

Palacios, che ha firmato un contratto di cinque anni con l’Inter, sta ancora cercando di adattarsi al calcio italiano. Tempo fa Simone Inzaghi, ha detto che il ragazzo ha dimostrato buone doti tecniche e grande voglia di imparare. Ma non sembra ancora pronto a fare il vice Bastoni. Ormai il ricambio sul centro-sinistra è Carlos Augusto.

L’Inter sta ragionando su cosa fare con Palacios. A logica, la soluzione più sensata dovrebbe essere quella di spedire il ragazzo in prestito a gennaio, per permettergli di accumulare più minuti e di fare un po’ di sana esperienza nel campionato italiano. Tuttavia, Inzaghi potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa, per far numero.

E l’anno venturo? L’Inter vuol prendere Bertola dello Spezia, che non è un braccetto sinistro ma ha la stessa età e le stesse caratteristiche fisiche dell’argentino. Ecco perché non è escluso che Palacios possa finire in seconda squadra. L’Inter, come ormai appurato, è al lavoro per essere pronta in primavera. È difficile, ma l’intenzione c’è. E già si ragiona su quali giovani potrebbero giocare nell’U23.

Oaktree vuole che anche l’Inter abbia una seconda squadra. L’idea è di far allenare i ragazzi al mattino sui campi di Interello e di far loro giocare le partite ufficiali di Lega Pro al Varesina Stadium di Venegono Superiore. Ed è questo il contesto ideale per Palacios? L’idea potrebbe essere tenerlo in rosa anche l’anno prossimo e farlo giocare un po’ con la prima squadra e un po’ con l’Under 23.

Palacios, rinforzo a metà per Inzaghi

L’ultimo acquisto nerazzurro, Palacios, potrebbe dunque essere il primo “acquisto” dell’U23 dell’Inter. Ammesso che l’argentino accetti di scivolare nella seconda squadra. Se si è mosso dall’Argentina, dove la sua carriera era in rampa di lancio, di certo non era per giocare nella terza serie italiana.

Diverso il discorso per gli altri giovanissimi acquistati dall’Inter quest’estate… Luka Topalovic (preso per meno di un milione dal NK Domzale) e Thiago Romano (arrivato sostanzialmente a costo zero dal Panathinaikos) sembrano nomi adatti a occupare una posizione importante nel progetto. Lo stesso non vale però per Alex Perez, arrivato in prestito dal Betis e che, a meno di sorprese, l’Inter non dovrebbe riscattare.

Per prendere Tomas Palacios l’Inter ha speso 6,5 milioni (che potrebbero arrivare a più di 10 milioni con i bonus) e ha trattato a lungo con il Tallares e l’Independiente Rivadavia per anticipare il Boca. Mandare uno così in seconda squadra avrebbe poco senso, almeno dal punto di vista economico: meglio darlo in prestito in A. Potrebbe anche uscire subito, a gennaio, qualora si prospettasse la possibilità di poter avere più spazio altrove.

Finora, con l’Inter, il ragazzo si è visto pochino… Per lui una sola presenza da 9′ scarsi con i nerazzurri (è entrato lo scorso 30 ottobre a Empoli a vittoria ampiamente acquisita). Palacios non può essere dunque inteso come un rinforzo utile alla rosa attuale.

In U23 potrebbero giocare altre promesse, come Issiaka Kamate (attualmente in prestito all’Avs, nel campionato portoghese), Aleksandar Stankovic (al Lucerna), Ebenezer Akinsanmiro (alla Sampdoria) e Franco Carboni (al Venezia). Eddie Salcedo, oggi ventiduenne, potrebbe essere la punta ideale, anche se il ragazzo sta faticando anche nel modesto campionato cretese. Alessandro Fontanarosa è un altro nome utile da considerare per la seconda squadra.