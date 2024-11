Calhanoglu non è l’unico: emergenza in attacco, doppio ko muscolare

Oltre al centrocampista nerazzurro e il fantasista Elmas, altri due attaccanti sono rimasti infortunati e salteranno il prossimo incontro di Champions League del Lipsia contro l’Inter. È emergenza per Rose

Alla notizia della ricaduta di Hakan Calhanoglu nell’infortunio che lo aveva coinvolto qualche settimana fa, Simone Inzaghi è subito corso ai ripari apportando alcuni aggiustamenti tattici nel corso delle ultime sedute d’allenamento in vista dei prossimi impegni stagionali.

A prendere il posto del centrocampista turco potrebbe infatti essere Piotr Zielinski come avvenuto in precedenza, quantomeno per quel che concerne il match di campionato in programma contro il Verona, sebbene restino alte le chance per una partenza di Kristjan Asllani dal primo minuto. Il polacco potrebbe essere preferito per fare gli straordinari in Champions League, ove l’Inter affronterà il Lipsia a fine mese. Per l’occasione, però, l’Inter non sarà l’unica squadra a dover fare a meno di qualcuno a causa dei recenti avvenimenti infortunistici occorsi nelle giornate dedicate alla sosta Nazionali.

Come raccontato di recente, anche l’ex centrocampista partenopeo Eljif Elmas ha dovuto sventolare bandiera bianca e resterà fuori gioco fino alle prime luci del nuovo anno solare. Ma non è l’unico caso. Il tecnico del club tedesco Marco Rose dovrà infatti fare a meno di altri due attaccanti, così da restringere ulteriormente il campo delle opzioni offensive da poter schierare dal primo minuto (ma soprattutto in funzione delle utilissime sostituzioni a gara in corso) contro l’Inter nella massima competizione europea.

Altro ko per il Lipsia dopo Elmas, due attaccanti in meno per Rose contro l’Inter

Il primo grande assente del Lipsia sarà Yussuf Poulsen, centravanti danese fermatosi nell’ultimo match giocato dalla Danimarca fuori casa contro la Serbia; l’altro il francese El Chadaille Bitshiabu, andato incontro ad infortunio in allenamento.

Mettendo in conto anche l’assenza forzata del talento Xavi Simons, Rose ha dunque soltanto altri sei calciatori offensivi a disposizione per quattro posizioni da ricoprire: Lois Openda, Benjamin Sesko, André Silva, Christoph Baumgartner, Antonio Nusa e Assan Ouédraogo. Questi ultimi due dovrebbero partire dalla panchina e saranno gli unici su cui Rose potrà contare per smorzare il peso delle assenze. Una costante rotazione sarà comunque necessaria per tamponare l’emergenza quantomeno fino alla sosta natalizia, in un calderone di impegni fra campionato e Champions League da far rabbrividire.