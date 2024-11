Infortunio Calhanoglu, nuovi esami con l’Inter: cosa sta succedendo

L’infortunio di Hakan Calhanoglu non lascia tranquilla l’Inter: nuovi esami per il centrocampista turco, cosa sta succedendo

È una giornata decisiva per capire le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è alle prese con un risentimento muscolare rimediato con la Turchia, proprio nella zona inguinale, lo stesso punto che gli aveva dato non pochi problemi durante la prima parte di stagione.

In un momento molto delicato per la selezione di Vincenzo Montella, il regista ha deciso di restare vicino ai suoi compagni, ma ha effettuato solo terapie senza affaticarsi e allenarsi con il resto della squadra. Purtroppo per la Turchia le cose non sono andate così bene, anche per via della sua assenza, ma ora l’Inter vuole fare chiarezza sulle sue condizioni e non aspetterà oltre.

Esami per Calhanoglu: domani il giorno decisivo

L’ex Milan ha rassicurato tutti, dicendo che punta a esserci già contro il Verona, nel match del prossimo weekend. In realtà, è improbabile che Simone Inzaghi lo schieri dal primo minuto, mentre punta a preservarlo per la partita di Champions League contro il Lipsia.

Il tecnico di Piacenza non vuole correre alcun rischio e con lui anche la società, quindi la società si prenderà tutte le precauzioni del caso prima di decidere cosa fare con il centrocampista titolare, fulcro del gioco. Domani – almeno secondo quanto riporta ‘SkySport’ – verranno, dunque, effettuati nuovi esami per comprendere la natura del suo problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero. Se dovesse essere confermato il referto arrivato dalla Turchia, almeno per la panchina, Calhanoglu dovrebbe esserci contro il Verona.

Al suo posto, nel match del weekend potrebbe scendere in campo Kristjan Asllani, che si è finalmente lasciato alle spalle il problema al ginocchio. Più difficile, invece, tornare a vedere in regia Zielinski e Barella.