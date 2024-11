Problema Lautaro per l’Inter: “Ci vediamo nel 2025”

Prosegue la stagione ricca di impegni per l’argentino. Il capitano nerazzurro ancora una volta in campo con la sua nazionale. I dettagli

È un 2024 molto complicato per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non si ferma un attimo e questo possiamo dire che non facilita il compito di Simone Inzaghi. La speranza del tecnico piacentino è sempre quella di riuscire a dare un po’ di riposo al suo attaccante per consentirgli di recuperare la miglior condizione possibile, ma la stagione non lo permette e le prestazioni non sempre sono quelle che in molti si aspettano.

Ora per Lautaro arriva forse il periodo un po’ più soft della stagione. Il capitano nerazzurro ha dato appuntamento direttamente al 2025. Una notizia un po’ a sorpresa, ma la volontà del giocatore per i prossimi mesi è ben chiara e per questo motivo non ci attendiamo dei cambi di programma almeno fino a marzo.

Di certo le ultime due partite giocate con l’Argentina possono far sorridere Simone Inzaghi. Le reti segnate hanno permesso al capitano nerazzurro di acquisire la fiducia persa nelle scorse settimane e la speranza del tecnico piacentino è quella di trovarsi a disposizione un giocatore rigenerato e diverso dal passato. Ma le buone notizie non sono assolutamente finite qui per l’allenatore interista.

Lautaro ancora protagonista con l’Argentina: sorride Inzaghi

Al rientro dal Sudamerica, previsto per giovedì, Lautaro resterà a disposizione di Simone Inzaghi fino al prossimo marzo. Quindi cinque mesi in cui si lavorerà anche per migliorare la condizione e portarlo ad uno stato di forma ottimale e magari ritornare ad essere decisivo come la scorsa stagione. Naturalmente c’è ancora da stringere i denti visto le tre partite in una settimana previste da domenica. Ma per l’argentino è possibile una partenza dalla panchina col Verona per poi ritrovare la maglia da titolare contro il Lipsia.

In attesa di capire le scelte de Inzaghi, le due reti consecutive con la maglia dell’Argentina hanno dato fiducia a Lautaro. “È stato un anno sicuramente positivo – il commento del Toro nel post partita della gara contro il Perù ai microfoni di TycSport – ma bisogna continuare a giocare e migliorare giorno dopo giorno. L’Inter? La mia carriera è sempre stata così. Cercare di dare il massimo e crescere“.

E poi ai microfoni ufficiale dell’Albiceleste ha aggiunto: “C’era tutta la mia famiglia e sono contento. Io do sempre il massimo e come nazionale l’obiettivo è quello di essere protagonisti. Ci sono cose da migliorare, ma la strada è quella giusta“.

🗣️ “SIEMPRE QUIERO SUPERARME. ESTE AÑO HA SIDO MUY POSITIVO” 🎙️ Lautaro Martínez y el balance su 2024 con la #SelecciónArgentina. 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/mCYMzreutb — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2024

Con un gol in mezza rovesciata ha messo ko il Perù e raggiunto Diego Armando Maradona al quinto posto (32 gol) nella classifica marcatori all time dell’Argentina.