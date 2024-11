Lautaro Ko con l’Argentina: ultim’ora dal Sudamerica

Le prestazioni dell’argentino continuano ad essere seguite con attenzione da parte dei tifosi nerazzurri. E le ultime notizie non sono del tutto positive

Non c’è un attimo di tregua per Lautaro Martinez. Nonostante una condizione fisica non eccezionale, il Toro continua ad essere indispensabile sia in casa Inter che nell’Argentina. Il capitano nerazzurro non riesce mai a fermarsi e questo sicuramente non facilita il tornare in forma e, soprattutto, aumenta il rischio infortuni.

Per questo motivo le partite di Lautaro con l’Albiceleste vengono seguite sempre con tanta preoccupazione da Appiano Gentile. Inzaghi non ha mai potuto contare su un giocatore al massimo della condizione e si spera che nelle prossime settimane ci si possa allenare di più e, di conseguenza, migliorare la condizione fisica dell’argentino. Naturalmente un piccolo intoppo fisico oggi renderebbe l’obiettivo più difficile e, quindi, la speranza da parte dei nerazzurri è che tutto possa andare liscio.

Dall’Argentina, però, non arrivano news del tutto positive per Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro è sceso in campo contro il Paraguay, una sfida molto delicata per la nazionale Albiceleste. Possiamo dire che al triplice fischio c’è una buona e una cattiva notizia per il capitano interista.

Inter: Lautaro sorride a metà, le ultime

La positiva è sicuramente il gol realizzato. Una rete che gli dà maggiore fiducia, con l’Inter che spera possa dargli continuità anche con il club. La cattiva è che l’Argentina esce sconfitta dalla trasferta in Paraguay. “Per noi è da sempre un campo difficile – l’ammissione di Lautaro nel post partita ai microfoni di Tyc Sport – abbiamo giocato bene, poi ci sono state disattenzioni e dobbiamo continuare a lavorare. Bisogna correggere un po’ di cose, ma siamo sempre in testa ed ora pensiamo alla prossima partita“.

Le buone notizie per Lautaro, però, non sono assolutamente finite qui. La rete realizzata con la maglia dell’Argentina è la numero 31, ad una sola lunghezza dalle 32 di Maradona in Nazionale. E sappiamo molto bene cosa significa per l’Albiceleste il Pibe de Oro.

🗣️ “CREO QUE HICIMOS UN GRAN PARTIDO EN LÍNEAS GENERALES. TUVIMOS EL CONTROL DE LA PELOTA” 🎙️ Lautaro Martínez, tras la derrota de #Argentina ante #Paraguay. 🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/9HaorTTOn3 — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2024

“Sono molto orgoglioso e felice – le parole del Toro – spero di continuare su questa strada“. E se lo augurano anche i tifosi dell’Inter, che ormai da inizio stagione aspettano di poter vedere il Martinez della scorsa stagione. Chissà se questo gol e il traguardo ad un passo gli daranno ancora più fiducia e consentiranno anche di cambiare passo con la maglia nerazzurra.