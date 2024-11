Barella ha già detto sì al trasferimento: ecco quanto incassa l’Inter

Nicolò Barella e l’Inter possono dirsi addio: rivelazione clamorosa. Cifra da record per il club nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter scriverà pagine importanti nel prossimo futuro. Non tanto a gennaio, sessione nella quale Marotta mirerà a puntellare e sfoltire una rosa già ampiamente competitiva su ogni fronte. Ma da giugno molto cambierà ed una vera e propria rivoluzione è attesa ad Appiano Gentile.

L’attacco perderà, certamente, due delle cinque pedine a disposizione in questo momento di Simone Inzaghi. Correa e Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025, hanno già da tempo le valigie in mano. Ed in attesa che Taremi possa cominciare a convincere e a trovare maggiore spazio, un nuovo colpo in quel settore arriverà certamente.

Occhio poi alla difesa, la zona del campo nel quale avverranno i maggiori cambiamenti. Confermato per un altro – probabilmente ultimo – anno Acerbi e Darmian, a salutare e ad alleggerire il monte ingaggi sarà Stefan de Vrij.

L’olandese farà spazio ad un nuovo innesto, probabilmente Kiwior che è ormai un corpo estraneo all’interno dell’Arsenal di Arteta e che la dirigenza di Viale della Liberazione ha fissato nelle preferenze, magari già nel mese di gennaio se i ‘Gunners’ dovessero aprire al prestito.

Ma la vera e propria bomba di mercato, a sorpresa, potrebbe riguardare Nicolò Barella. 12 presenze, 1 gol e 2 assist con l’Inter quest’anno, praticamente sempre in campo nell’undici di Inzaghi.

Addio Inter, Barella ha deciso: lo prende l’ex Milan

Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, il Real Madrid starebbe facendo importanti passi in avanti per la firma di Nicolò Barella al termine della stagione. Il centrocampista dell’Inter, nonostante un contratto fino al 2029, potrebbe diventare il grande sacrificato dell’estate 2025.

Il Real Madrid da tempo sta ricercando un profilo di spessore in mezzo al campo, soprattutto dopo l’addio di Toni Kroos che ha inevitabilmente lasciato un enorme vuoto nel centrocampo delle ‘Merengues’.

Da mesi il nome caldo per la squadra allenata di Carlo Ancelotti è quello di Martin Zubimendi, stella della Real Sociedad per la quale è però difficile al momento ottenere sconti rispetto alla clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Ecco perché l’alternativa, proprio Barella, potrebbe decollare da qui ai prossimi tempi.

Un nome certamente di maggiore risonanza, capace di occupare praticamente ogni ruolo del centrocampo di Ancelotti grazie alla sua straordinaria duttilità. In questo caso, l’Inter sarebbe disposta a parlare della cessione dell’ex Cagliari per 80 milioni di euro. Secondo la fonte spagnola, però, le trattative potrebbero anche portare ad un forte sconto, con Barella che avrebbe addirittura già dato il suo sì al club di Florentino Perez per lasciare l’Inter a fine stagione. Un colpo di scena che, se confermato, sarebbe clamoroso.

Anche perché l’ultimo rinnovo di Barella risale allo scorso giugno, con uno stipendio arrivato a 6,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. A Madrid, verosimilmente, potrebbe sfiorare la doppia cifra. Un’occasione ghiotta per il calciatore ma anche per l’Inter, che metterebbe a referto l’ennesima plusvalenza da record. Ad ogni modo, nulla è deciso: anche l’Atletico Madrid, con una proposta contrattuale da 13 milioni a stagione, sarebbe in corsa.