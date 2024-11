Calciomercato Inter, affare rimandato: “A gennaio non lo vendiamo”

Imprevisto di mercato per il club nerazzurro, che incassa l’annuncio del presidente: difficile chiudere il colpo già a gennaio

Manca ancora poco meno di un mese e mezzo all’apertura della finestra invernale di scambi ma tutti i club, tanto i più grandi quanto quelli più piccoli, stanno già seminando in vista di una sessione di mercato che si prevede scoppiettante.

La ‘colpa’, se così si può dire, è del numero crescente di calciatori di un certo lignaggio, con un certo pedigree, che vedono il loro contratto in scadenza nel prossimo giugno. E che magari, contestualmente, hanno già lasciato intendere di non voler proseguire il rapporto col loro club di appartenenza. La lista è prestigiosa, e include nomi appetibili in tutte le zone di campo.

Da Jonathan Tah all’altro Jonathan, David, si potrebbe forse varare una sorta di Top11 dei prossimi svincolati. Una formazione che lotterebbe per i massimi traguardi, se questi ed altri profili fossero raggruppati in una sola squadra.

L’Inter, lungi dal voler – anzi dal poter – far man bassa di tutti i campioni sopracitati, si accontenterebbe di portarne a Milano uno solo. Magari a gennaio. Per imprimere una possibile svolta decisiva alla stagione. I problemi però, non mancano.

David via a gennaio, c’è l’annuncio del presidente

Corteggiato a turno prima dal Napoli – che aveva pensato a lui nell’estate del 2023, quando sembrava quasi certo l’addio di Victor Osimhen – poi dal Milan, infine da Juventus ed Inter (attualmente le due candidate più credibili al suo acquisto, perlomeno in Italia) il canadese del Lille è un pezzo pregiato del mercato invernale. E del prossimo mercato estivo.

Sul prolifico attaccante nordamericano ha messo da tempo gli occhi anche il Barcellona, intenzionato a migliorare la già super batteria di fenomeni composta attualmente da Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal. A spegnere i facili entusiasmi per un possibile arrivo anticipato di Jonathan David a gennaio – il club francese otterrebbe così quanto meno un indennizzo economico – ci ha pensato il presidente del club transalpino.

Nelle sue parole rilasciate ai microfoni di ‘After Foot’ di su Rmc Sport, e riportate da Calciomercato.it, Olivier Létang ha messo le cose in chiaro: “David non partirà a gennaio, perché ha in mano un’offerta di rinnovo“, ha dichiarato il numero uno della società dalla quale i club italiani, negli ultimi anni, hanno pescato a piene mani.