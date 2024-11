“Invenzioni contro l’Inter”: il comunicato ufficiale ribalta la Serie A

Le polemiche non si fermano e riguardano ancora una volta l’Inter: il comunicato ufficiale dopo la fake news cambia parecchio la storia della Serie A

È tempo di riprendere il campionato dopo la pausa per le nazionali e le novità di certo non mancano per il prossimo weekend, che vedrà ancora una volta la lotta per lo scudetto in primo piano, e quindi l’Inter come protagonista. Prima dello stop, anche se sembra passato molto tempo, c’era stato lo scontro diretto tra i nerazzurri e il Napoli, terminato con un pareggio che è sembrato andare meglio ai partenopei che ai campioni d’Italia. Soprattutto per come si era messa la gara.

E un episodio avvenuto proprio nel match al vertice continua a far discutere. Stiamo parlando dell’intervento di Anguissa su Dumfries che aveva portato l’arbitro Mariani a fischiare il calcio di rigore per i padroni di casa. Alla fine l’episodio non si è rivelato decisivo, visto che Hakan Calhanoglu ha fallito il tiro dagli undici metri, ma se n’è parlato davvero tanto, soprattutto dopo lo sfogo di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese ha aperto un vero e proprio caso mediatico contro il Var e il suo utilizzo, ma anche all’indirizzo di Mariani, che non è uscito proprio bene dal big match. A distanza di giorni, l’Aia ha chiarito la vicenda.

Svelata la fake news su Mariani: il comunicato dell’Aia

Come ha chiarito il comunicato pubblicato dall’Associazione, il direttore di gara sarà subito impegnato dopo la sosta in ben due partite di Serie A. In primo luogo, sarà il Var di Como-Fiorentina e poi sarà impegnato anche Avar di Parma-Atalanta. Insomma, quella circolata negli scorsi giorni di una retrocessione dell’arbitro in Serie B dopo la scelta di assegnare il rigore ai nerazzurri contro il Napoli era una notizia fake, senza alcun equivoco.

In molti stanno sottolineando via web come si tratti dell’“ennesima invenzione contro l’Inter“, che potrebbe portare una determinata parte dei media contro i nerazzurri. Ora, però, a parlare non saranno più le polemiche, ma ancora una volta il campo. E anche in quel caso conteranno i fatti.