“Quattro mesi per Lautaro”: già è scattato il piano di recupero

L’argentino è tornato con un umore molto alto dopo le ultime prestazioni con la Nazionale. Intanto Inzaghi pensa ad un programma per far crescere la sua condizione

Si avvia alla conclusione un anno impegnativo e non semplice per Lautaro. Dopo una prima parte da assoluto protagonista, Lautaro in questo inizio di stagione ha pagato un po’ le fatiche dei mesi precedenti. Una condizione non ottimale che ha portato l’Inter a non poter contare sul giocatore che è stato fino all’ultimo in lizza per il podio del Pallone d’Oro. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato e Simone Inzaghi può in parte sorridere.

Le ultime due partite con l’Argentina sono andate forse meglio del previsto e l’Inter può contare su un giocatore rigenerato almeno dal punto di vista morale. Da quello fisico bisognerà aspettare le prossime partite, ma Inzaghi ha un piano molto ben definito per portare Lautaro in condizione e, di conseguenza, poter contare su un capitano completamente differente da quello visto nella prima parte di stagione.

Una prima parte di stagione non semplice, usando un eufemismo, per il classe ’97 di Bahia Bianca. Il ritiro saltato e qualche piccolo infortunio non hanno portato l’argentino a rendere nel migliore dei modi. Il giocare ogni tre giorni hanno reso difficile il recupero dei mesi persi, ma ora forse arriva il periodo dell’anno che l’Inter e lo stesso capitano nerazzurro aspettavano da tanto. Il forcing di partite inizierà a venire meno e ci si potrà concentrare anche sugli allenamenti.

Inter: il piano di Inzaghi per Lautaro, le ultime

Come sottolinea ‘Tuttosport’, ora Lautaro ha “quattro mesi per tornare al top”. Quattro mesi senza Nazionali, con l’argentino che potrà quindi concentrare le proprie forze e fatiche, mentali come fisiche, soltanto sull’Inter. Il ‘programma’ di Inzaghi, una sorta di piano B o piano… Lautaro, entrerà nel vivo già dalla settimana prossima.

Ora, infatti, sono previste tre partite in sette giorni e questo costringerà l’argentino agli straordinari. Probabile panchina con il Verona per recuperare dalle fatiche con l’Argentina e poi chance da titolare sia con il Lipsia che con la Fiorentina. Al termine del match contro la viola la possibilità di una settimana di allenamento visto che in Coppa Italia è destinato a riposare.

L’assenza degli impegni delle nazionali fino a marzo consentirà di tirare un po’ il fiato e magari recuperare un po’ la condizione. Le idee Inzaghi le ha molto chiare e da parte di Lautaro c’è la disponibilità ad iniziare questo percorso. Naturalmente la speranza è che tutto possa procedere liscio senza dover fare i conti con infortunio altri intoppi.