Scelto Arnautovic, colpo in Serie A a gennaio

Sarà Marko Arnautovic il grande colpo per il mese di gennaio: addio Inter, il bomber è pronto a rimanere in Serie A

Era l’agosto 2023 quando l’Inter, con sorpresa di molti, decise di stringere la presa e annunciare la firma di un nuovo attaccante che fino a quel momento aveva fatto benissimo con la maglia del Bologna. A Milano, però, Marko Arnautovic non ha mai dimostrato quell’incisività che Marotta e Inzaghi si sarebbero aspettati.

Diversi piccoli acciacchi nella sua prima annata in maglia nerazzurra hanno limitato l’utilizzo del bomber austriaco che ha comunque concluso l’annata con un bottino rispettabile: 7 reti e 3 assist in 35 apparizioni. Ed un minutaggio decisamente altalenante proprio a causa delle scarse condizioni atletiche dell’ex Bologna.

Arnautovic quest’anno, invece, è finito in fondo alle gerarchie del tecnico di Piacenza quasi al pari di Joaquin Correa. Ecco perché le voci che lo vedrebbero lontano dalla Milano nerazzurra già a partire da gennaio 2025 si stanno facendo sempre più forti e convincenti: e c’è un’opzione, sullo sfondo, che sta rapidamente prendendo forma.

Appena 163′ quest’anno, tra campionato e coppe, con 1 sola rete in 6 presenze. Troppo poco per pensare di impensierire il duo titolare formato da Lautaro e Thuram ed il neo arrivato Taremi. Sembra evidente come Arnautovic sia destinato a cambiare aria, magari rimanendo in Serie A. Un club italiano, infatti, potrebbe decidere di puntare su di lui.

Arnautovic via dall’Inter: firma in Serie A

Un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione che pesa non poco sulle casse nerazzurre: è soprattutto questo il motivo – oltre alla carta d’identità che segna ormai 35 anni – che spingerà Arnautovic fuori dai cancelli di Appiano Gentile. A giugno, quando terminerà il contratto, oppure già a gennaio.

In tal senso pare che ad attenderlo ci possa essere Torino di Paolo Vanoli, alla disperata ricerca di un attaccante di spessore a cui affidare le chiavi dell’attacco granata da gennaio a giugno. D’altronde l’infortunio incassato da Duvan Zapata è stato pesantissimo: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, con l’ex Napoli che ha chiuso anzitempo la sua stagione.

Un vuoto importante lasciato al centro dell’attacco del Toro. Da qui la suggestione Arnautovic che nelle prossime settimane potrebbe prendere corpo, con l’Inter che non aspetta altro che fare spazio per riaprire il portafogli e rinforzare l’attacco.

Al di là di ciò che accadrà per quanto riguarda Correa, il nazionale austriaco a 35 anni può rilanciarsi in quel di Torino trasferendosi sei mesi prima della scadenza del contratto con i campioni d’Italia. Per la società di Urbano Cairo, a conti fatti, lo scoglio principale potrebbe essere rappresentato esclusivamente dallo stipendio.