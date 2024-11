Telefonata di Marotta e Pogba all’Inter: ecco tutta la verità

Smentite le possibilità di vedere il centrocampista ex Juventus vestire la maglia dell’Inter dal prossimo anno, tutto quello che c’è da sapere sulla situazione contrattuale del francese svincolato

Il tempo passa in fretta, almeno questo è quello che spesso si sente dire in giro quando la vita scorre a ritmi piuttosto elevati. Tanto elevati da farci percepire la strana sensazione di un’eterna corsa.

Eppure per Paul Pogba gli ultimi mesi sono sembrati infiniti. Lontano da quei campi di gioco che hanno segnato positivamente la sua carriera fino al momento dello scivolone, l’episodio negligente che lo ha costretto a subire una squalifica per doping come previsto dai regolamenti internazionali vigenti. Il centrocampista francese non ha comunque smesso di portare avanti la propria battaglia legale ed infatti, dopo diverso tempo, è stata accolta la riduzione della pena.

Dalla prossima primavera potrà tornare ad esser parte di un gruppo. Ma non quello della Juventus, da cui proprio qualche giorno fa si è separato in via ufficiale. La separazione era nell’aria da tempo, sebbene non si conoscessero ancora le tempistiche effettive perché questa divenisse concreta. A quanto pare, aver dato uno scossone improvviso alla propria situazione contrattuale era necessario al fine di sgomberare la mente da ulteriori pressioni passate e fiondarsi di petto alla ricerca di una sistemazione degna del vecchio blasone.

Pogba-Inter, tre motivi per tenersi a distanza: la conferma sui fake rumors

Pogba è stato accostato a diverse realtà internazionali, la maggior parte delle quali hanno prontamente smentito l’ipotesi di una firma da far valere in funzione di una presenza continua dalla prossima stagione.

Dopo il remoto spiraglio Manchester United, anche l’Inter è finita nel calderone dei rumors di mercato. Non trovando però sbocchi concreti. La conferma è giunta anche da Fabrizio Biasin, giornalista ed esperto nerazzurro. Quest’ultimo ha infatti rimarcato, nel corso di un intervento mediatico per ‘TeleLombardia’ la posizione dell’Inter nei confronti di Pogba: “Se c’è davvero stata una telefonata con Marotta sarà avvenuta per solidarietà. Non è un profilo per il quale la società rischierebbe. Ha avuto finora pretese economiche importanti e non ha giocato per due anni”, ha affermato Biasin.

A conti fatti, del resto, non è una novità che Pogba continui a pretendere cifre al di sopra delle possibilità economiche di buona parte delle realtà disposte a fare affari per lui al momento. L’Inter non soltanto preferirebbe investire su profili più giovani ma deve tamponare il più possibile anche le uscite salariali, per poter sperare in una risalita finanziaria stabile e costante nel tempo. Inoltre non è da dimenticare il fatto che la squadra alle dipendenze di Simone Inzaghi sia ben coperta in ogni reparto, specie quello mediano ove ancora oggi un certo Davide Frattesi deve farsi in quattro per trovare spazio a sufficienza.