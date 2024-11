Asllani, ora o mai più: cosa ha dimostrato contro l’Ucraina

Nella sfida tra Albania e Ucraina, Asllani ha mostrato cose interessanti: Simone Inzaghi potrebbe aver preso nota

La pausa per le Nazionali è alle spalle, e Simone Inzaghi già sa di dover gestire, molto probabilmente, un’assenza pesante dovuta proprio agli impegni di Nations League. L’infortunio di Hakan Calhanoglu, seppur lieve, crea il solito imbarazzo in campo: con chi sostituirlo?

Sembra che Calhanoglu stia bene, ma all’Inter non vorrebbero correre rischi. Per questo contro il Verona dovrebbe toccare ad Asllani occupare la posizione in regia. Il sostituto ufficiale del turco è proprio lui: Kristjan Asllani. Un ragazzo che ha bisogno di spazio per esprimersi, crescere e dimostrare di poter essere un giocatore importante per il club nerazzurro.

Dopo il rinnovo, il giovane albanese ha ottenuto una conferma da parte del club: dirigenza e staff tecnico si fidano delle sue qualità. Ma ora c’è bisogno di qualche prova più concreta. Il ragazzo deve mostrare il suo valore.

Calhanoglu è il miglior centrocampista in Serie A per passaggi, tackle risusciti e verticalizzazioni. Ha anche numeri importantissimi nelle interdizioni e nei passaggi lunghi. Certo, per Asllani è un po’ complicato far bene tutto ciò che sa fare il turco. In un certo senso, Zielinski, almeno per quanto riguarda i passaggi (corti e lunghi), sembra una soluzione migliore rispetto all’albanese.

Asllani e le indicazioni sulla posizione offerte nella gara contro l’Ucraina

L’occasione per Asllani è importante: Calhanoglu potrebbe dover saltare due o persino tre partite per via della possibile squalifica collegata alle sue esternazioni sui rapporti con gli ultras. Siamo dunque arrivati al momento della conferma. Tutti, a cominciare da Inzaghi, si aspettano uno scatto, un salto di qualità, da parte di Asllani. Dopo tre anni all’Inter, questo è il momento di far capire come stanno le cose.

Nella sconfitta dell’Albania contro l’Ucraina in Nations League, Asllani non ha giocato in regia: è stato schierato interno di centrocampo, a sinistra. Nella posizione in cui, all’Inter, gioca Mkhitaryan. Le statistiche dicono che l’ex Empoli ha completato 90 passaggi e ha vinto 9 duelli, risultando il migliore in campo della sua formazione. Forse Inzaghi dovrebbe considerare di schierarlo come mezzala?

All’Empoli il ragazzo occupava soprattutto questa posizione o quella di trequartista: raramente giocava in regia o come mediano davanti alla difesa. Con l’Albania si è spesso occupato del ruolo di play-maker, ma giocando molto più avanzato rispetto alla zona del campo in cui deve muoversi quando veste la casacca nerazzurra.

Da vice Calha a vice Mhkitaryan

Ecco, la gara contro l’Ucraina, conferma che Asllani dà il meglio di sé in un altro ruolo. Ed è probabilmente lì che Inzaghi dovrebbe provarlo. Per coprire il ruolo di vice-Calhanoglu c’è infatti anche Piotr Zielinski. Si tratta ovviamente di una pura suggestione teorica. Nessuno meglio di Inzaghi sa quali sono i pregi e i difetti dei suoi giocatori. Se da tanto tempo insiste nello schierare Asllani davanti alla difesa è perché lo vede meglio lì.

E c’è anche da dire che Zielinski, quanto a compiti difensivi, non sembra poter fare molto meglio dell’ex Empoli. Con la differenza che il primo è un giocatore già completamente formato e che difficilmente può cambiare il suo stile di gioco, mentre il secondo rivela ancora dei margini di crescita e di maturazione tattica.

Contro l’Ucraina Asllani ha fatto bene come mezzala ma, nel secondo tempo, ha giocato anche da regista, dopo l’uscita di Ramadani, e anche in quei minuti non ha sfigurato. Il ragazzo ci sa fare con i passaggi lunghi e i cambi di gioco difensivi. Ma agisce meglio quando gli viene dato più spazio. All’Inter, sotto pressione, e in velocità, soffre ancora.