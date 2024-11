Hakimi lo porta al PSG: 90 milioni nelle casse dell’Inter

Il marocchino potrebbe dare un dispiacere alla sua ex squadra. L’esterno ha consigliato al proprio ds un giocatore nerazzurro per la prossima stagione

L’ipotesi di vedere in un futuro Hakimi con la maglia dell’Inter sembra sfumata definitivamente. L’esterno ha appena rinnovato con il PSG fino al 2029. Una firma che conferma come il giocatore sia fondamentale per i parigini. Ma non è finita qui. L’ex nerazzurro, infatti, potrebbe presto diventare un nemico del club meneghino. Lui vorrebbe un suo grande amico a Parigi e lo avrebbe già consigliato al proprio direttore sportivo.

Una trattativa sin da subito molto complicata, ma davanti ad una proposta irrinunciabile allora le parti potrebbero sedersi ad un tavolo per valutare l’operazione. Hakimi potrebbe spingere per giocare con lui al PSG, la dirigenza ci pensa e l’Inter spera che alla fine si possa comunque non arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Al momento siamo solo nel campo ipotesi e suggestioni, resta da capire se in futuro si entrerà nel campo delle idee concrete oppure no.

Hakimi è sempre più una bandiera del PSG. Nonostante le continue voci che lo volevano lontano da Parigi (si era ipotizzato anche un ritorno all’Inter), il club transalpino non ha mai pensato di privarsi del giocatore e il rinnovo fino al 2029 rappresenta la volontà di puntare su di lui ancora per diversi anni.

Calciomercato Inter: insidia PSG, Hakimi lo vuole a Parigi

Un ruolo centrale nei piani futuri e magari anche nel prossimo calciomercato del Psg. Stando alle ultime informazioni, il marocchino potrebbe voler giocare ancora una volta con Lautaro, suo grande amico. I due hanno lo stesso agente, Alejandro Camano. Potrebbe consigliare il suo acquistoal direttore sportivo dei transalpini, Campos. In estate i parigini dovranno fare una rivoluzione in attacco e uno dei nomi sul taccuino è Thuram. Ma non è da escludere che possano virare sull’argentino seguendo il consiglio di Hakimi.

Come ben sappiamo, in casa Inter non è nessuno incedibile, ma Lautaro partirebbe solo davanti ad una proposta intorno ai 90-100 milioni di euro. Una cifra che i parigini difficilmente spenderanno. Naturalmente Hakimi, però, potrebbe spingere per avere l’argentino in rosa e vedremo quale sarà la scelta finale dei parigini. L’Inter spera di non trovarsi davanti a queste cifre e continuare ad avere il proprio capitano a disposizione anche la prossima stagione.