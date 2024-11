Inter, sacrificio Buchanan: scambio a sorpresa in Serie A

L’Inter resta molto attiva sul Serie A. Già tanti i profili accostati i nerazzurri che interverranno per rinforzare un reparto destinato ad accogliere nuovi rinforzi nella prossima stagione

Tra poco di un mese sarà nuovamente calciomercato con l’apertura della sessione di gennaio nella quale l’Inter non dovrebbe rinforzarsi con nuovi acquisti.

A meno di qualche occasione di mercato (quelle tanto care a Moratta) o di qualche defezione improvvisa, l’Inter resterà così come è fino a fine stagione. In vista della nuova annata, invece, il club potrebbe intervenire soprattutto in un reparto che, tra possibili addii ed esigenze di ringiovanimento, necessita di nuovi innesti.

Ci riferiamo alla difesa. Il rinnovo di Acerbi, non ancora ufficializzato ma già reso noto nell’assemblea degli azionisti, sancisce di fatto l’addio di De Vrij che va in scadenza a fine stagione. Poche le possibilità di permanenza dell’olandese anche se va escluso un suo addio immediato già a gennaio. E’ proprio sul sostituto del centrale nerazzurro che OakTree potrebbe effettuare uno dei suoi primi investimenti sul mercato. I candidati non mancano e all’elenco si è aggiunto un nuovo potenziale obiettivo che intriga e non poco Simone Inzaghi.

Inter su un altro difensore, possibile scambio in Serie A ?

Tra gli obiettivi in difesa dell’Inter figura da tempo Jaka Bijol, centrale sloveno dell’Udinese corteggiato anche da altri club di Serie A, tra cui la Fiorentina. Bijol ha una valutazione di almeno 20 milioni, nettamente superiore a quella di Jonathan Tah, esperto difensore del Bayer Leverkusen destinato a lasciare i campioni di Germania a fine stagione a parametro zero.

Un’alternativa ulteriore per la futura difesa dell’Inter è rappresentata da Isak Hien, difensore svedese dell’Atalanta che ha decisamente elevato il livello delle sue prestazioni nell’ultimo mese di campionato in cui i nerazzurri di Gasperini hanno ottenuto sei vittorie consecutive.

Un rendimento quello di Hien che avrebbe impressionato anche Inzaghi sia per la spiccata affidabilità in marcatura quanto per la qualità in fase di impostazione. Un altro calciatore valorizzato al meglio da Gasperini, il cui valore di mercato è già aumentato rispetto ai 9 milioni spesi dall’Atalanta per acquistarlo dal Verona lo scorso gennaio.

Ora servono almeno 30 milioni per strappare Hien all’Atalanta. Un costo che l’Inter potrebbe eventualmente abbassare con l’inserimento di possibili contropartite. Una di queste può essere Tajon Buchanan. L’esterno canadese, dopo aver recuperato dall’infortunio alla tibia, è tornato in campo per uno spezzone di partita proprio con la sua Nazionale. Inzaghi, finora, non gli ha concesso spazio nonostante sia tornato a disposizione a partire dalla sfida contro la Juventus.

Esterno a tutta fascia a sinistra, Buchanan ha caratteristiche offensive che possono essere funzionali al gioco di Gasperini. Una possibile pedina di scambio di buon livello anche se non è da escludere che, per un difensore 25enne e con ampi margini di crescita come Hien, OakTree non possa investire direttamente in base all’eventuale richiesta fatta dall’Atalanta.