Asllani e 17 milioni per battere il Milan: “Inter chiudi subito”

Il calciomercato è pronto ad accendersi e c’è un obiettivo condiviso tra nerazzurri e rossoneri. L’albanese potrebbe essere la chiave per la chiusura dell’operazione

Con un calciomercato di gennaio con davvero poche cose da fare, in Viale della Liberazione lo sguardo è rivolto principalmente alla prossima estate. Ci attendiamo diversi movimenti sia in entrata che in uscita da parte dell’Inter soprattutto se Oaktree darà il via a quella operazione di svecchiamento della rosa annunciata ormai da diverse settimane.

Nella lista di Marotta ci sono diversi nomi e il presidente nerazzurro è pronto già nelle prossime settimane ad avviare delle trattative per capire la fattibilità di queste operazione. Su uno dei possibili obiettivi c’è anche la concorrenza del Milan e l’Inter punta a beffare proprio i cugini in questa corsa di calciomercato. Compito non semplice per diversi motivi, ma sappiamo molto bene come la sessione estiva è sempre pronta a regalare diverse sorprese e quindi non possiamo escludere nulla.

Calciomercato Inter: Milan beffato, Asllani la chiave

Mancano ancora diversi mesi al calciomercato estivo, ma le voci sono diverse e i tifosi sognano uno sgarbo al Milan nella speranza magari di ottenere un risultato alla Thuram. Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri utenti se sarebbero disposti ad offrire 25 milioni di euro più il cartellino di Asllani per Samuele Ricci, per molti l’erede naturale di Calhanoglu.

I no non sono mancati. Non tanto per il giocatore, ma per una valutazione ritenuta troppo alta da parte del Torino. Ma c’è anche chi ha aperto a questa possibilità. Più di uno scrive che è da fare nell’immediato oppure “ce lo porto io in braccio“. Non sono mancate le risposte positive anche se a cifre inferiori rispetto a quella proposta. Si parla 10-15 milioni più il cartellino del giocatore albanese, che sembra non convincere pienamente i tifosi.

Da sottolineare che per il momento siamo assolutamente nel campo delle ipotesi. Il nome di Ricci è sul taccuino di Marotta e si valuta la possibilità di portarlo a Milano in estate soprattutto in caso di partenza di Calhanoglu. Ma si tratta di una operazione non semplice sia per la concorrenza, ma anche per le cifre richieste da Cairo. Vedremo chi alla fine la spunterà. Intanto i tifosi sognano un nuovo sgarbo al Milan come successo con Thuram negli anni scorsi.