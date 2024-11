“L’Inter vende Calhanoglu”: affare surreale per l’erede

A sorpresa i nerazzurri potrebbero privarsi del turco e chiudere subito per il sostituto. Siamo nel campo delle ipotesi, ma vedremo cosa succederà

Hakan Calhanoglu attualmente è uno dei giocatori chiave dell’Inter di Simone Inzaghi, ma il suo futuro è assolutamente tutto da scrivere. Stiamo parlando di un classe 1994 e quindi la prossima estate è destinata ad essere forse l’ultima per incassare una cifra importante per la cessione del suo cartellino. Per questo motivo a Top Calcio 24 hanno parlato della possibilità di una cessione al termine della stagione per alleggerire anche il monte ingaggi visto che il turco guadagna 12 milioni lordi all’anno.

L’Inter avrebbe in mente anche il sostituto di Calahnoglu, ma la trattativa non si preannuncia affatto semplice e per questo motivo dovranno essere fatte tutte le valutazioni del caso. La strada fino alla prossima estate è lunga e non possiamo escludere praticamente nulla almeno fino a giugno anche se si tratta di uno scenario da tenere in considerazione per i motivi detti in precedenza.

In casa Inter la questione Calhanoglu è assolutamente da valutare. Già la scorsa estate era stata aperta la porta ad una sua cessione, ma poi la volontà del calciatore è prevalsa. Ora la situazione è diversa e alla fine si potrebbe davvero pensare alla partenza del turco per guadagnare una cifra importante e affidare la cabina di regia ad un profilo più giovane. L’ex Milan è arrivato a parametro zero ed è un classe 1994. Forse l’estate è l’ultima chance per fare una plusvalenza importante.

Inter, via Calhanoglu: scelto il sostituto

In caso di una sua partenza, l’Inter andrebbe forte su Samuele Ricci. Il regista del Torino è il nome in cima alla lista di Marotta per sostituire Calhanoglu anche se non sarà facile strappare il sì di Cairo. La valutazione dei granata, visto anche il forte interesse dei club esteri, si aggira intorno ai 50 milioni di euro. L’Inter potrebbe provare a chiudere a 30 più una contropartita.

Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello come Ricci e un profilo che rispecchia alla perfezione il nuovo ciclo Oaktree: ovvero giovane e futuribile. Resta da capire se l’Inter si priverà davvero di Calhanoglu in estate oppure aspetterà ancora qualche anno. Un passaggio fondamentale anche per avere un quadro più chiaro sul futuro di Ricci.