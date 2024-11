Inzaghi stregato dal nuovo Bremer: affare con la diretta rivale

Simone Inzaghi ha messo gli occhi sul nuovo Bremer: l’Inter tenta di concludere il trasferimento dalla diretta rivale

Il gruppone in testa alla classifica verrà messo alla prova dal turno dopo la pausa per le nazionali, una giornata sempre difficile da decifrare, con molti calciatori che tornano ai rispettivi club tardi e con molta stanchezza sulle spalle. Oltre allo scettro della pole position in classifica da conquistare, gli allenatori hanno potuto sfruttare questi giorni anche per fare il punto sul calciomercato che arriverà.

In estate, l’Inter sarà bene che qualcosa dovrà cambiare in difesa. Al netto delle possibili uscite e del rinnovo per un anno di Francesco Acerbi – già concluso -, i nerazzurri devono pensare di acquistare un nuovo centrale di ruolo di grande valore, anche perché non tira un’aria positiva per de Vrij, che potrebbe salutare i nerazzurri al termine della stagione.

Negli anni scorsi, Marotta e Ausilio hanno tentato di portare ad Appiano Gentile difensori di grande valore, su tutti Bremer e Buongiorno. Sarebbe stati perfetto per coprire quella zona di campo, grazie a ottime capacità in marcatura e nell’uno contro uno difensivo. Ora se li godono Juventus e Napoli, visto che entrambe le operazioni sono sfumate per via degli alti costi. Un altro profilo da una diretta rivale, però, ha stregato Inzaghi.

Inzaghi ha messo Hien nel mirino: l’affare può decollare in estate

Il tecnico nerazzurro, esattamente come la dirigenza, è sempre molto attento ai profili migliori che ci sono in Italia. Vale anche per la difesa, dove Isak Hien sta facendo benissimo con la maglia dell’Atalanta. L’ex Verona sta evidenziando ottime doti in marcatura e sta riuscendo a svettare su molti bomber anche in campo europeo, grazie alla scuola Gasperini nel lavoro uomo contro uomo.

Ciò lo rende un profilo molto appetibile per l’Inter, che ha bisogno di un calciatore proprio con quelle caratteristiche per blindare la difesa. Per questo, Inzaghi potrebbe spingere per il suo acquisto la prossima estate, anche se fare affari con l’Atalanta non è proprio impresa di poco conto.

Hien è arrivato nel pieno della carriera e la sua valutazione potrebbe aumentare a dismisura da qui a giugno, anche perché i bergamaschi non hanno alcuna intenzione di privarsene. Vedremo se ci saranno i margini per intavolare una trattativa o se il sogno dell’Inter resterà tale.