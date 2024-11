L’operazione a sorpresa dell’Inter: un altro portiere per Inzaghi

L’Inter potrebbe effettuare un’operazione piuttosto sorprendente in entrata: i nerazzurri sono su un altro portiere, stavolta dalla Premier

La scorsa estate – anche quella precedente, a dir il vero -, Marotta e Ausilio avevano una missione ben precisa, cioè quella di portare a Milano un portiere che possa garantire presente e futuro al club nerazzurro. Yann Sommer alla fine è stato confermato come titolare e alle sue spalle è arrivato Josep Martinez, un talento di primo livello, ma che ancora non ha visto il campo, se non in rare occasioni.

L’ex Genoa dovrà dimostrare nei prossimi mesi di essere all’altezza di un club come l’Inter, ma di sicuro non può essere considerato già adesso uno scarto, anche perché è arrivato solo da pochi mesi e comunque aveva dimostrato le sue qualità anche nelle precedenti stagioni in Italia.

In più, ha richiesto un investimento importante alla dirigenza, che ha deciso di puntarci per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, che per un giovane talento dei pali non sono per nulla pochi. O forse, un tempo non lo erano. Nonostante ciò, i rumors su un nuovo colpo in entrata non si fermano e stavolta non arrivano dall’Italia.

Dal Liverpool all’Inter: un nuovo portiere in nerazzurro

Nelle ultime settimane, si sta parlando tanto di Caoimhín Kelleher, un buon portiere cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, dopo i primi anni di carriera in Irlanda e che sta mostrando tutte le sue qualità da quando è stato chiamato a sostituire Alisson Becker, ko per infortunio.

Si tratta del secondo del brasiliano e tornerà a occupare quel ruolo non appena il titolare si sarà ristabilito. Proprio per questa ragione, in Inghilterra le voci sul suo futuro impazzano e ancora non si sono risolte in una vera e proprio trattativa. Secondo alcuni, sul portiere ci sarebbe anche l’Inter, nonostante la sua valutazione sia arrivata oltre i 30 milioni di euro.

In passato era stato accostato anche al Napoli di Antonio Conte, nel caso fosse andato via Meret, e alla Juve, che ora ha chiuso il parco portieri con l’acquisto di Di Gregorio. Da quello che ci risulta, Kelleher vorrebbe comunque continuare il suo percorso in Premier League e, proprio in tal senso, occhio al Chelsea, che ha moltissimi portieri tesserati, ma potrebbe prenderlo ugualmente dalla diretta rivale.