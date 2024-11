Scelto l’erede di Mkhitaryan: è un affare di portata storica

L’Inter sta andando a caccia dell’erede di Mkhitaryan per il futuro del suo centrocampo: il nome giusto è italiano e gioca in Serie A

Non ci sono grandi dubbi sul fatto che il futuro dell’Inter dovrà basarsi sulla scelta degli acquisti giusti e oculati per costruire una squadra molto competitiva e che guarda anche in prospettiva, alle stagioni che verranno. Per farlo, nelle prossime due stagioni dovranno dire addio anche calciatori che hanno fatto molto bene, ma sembrano arrivati agli sgoccioli della loro esperienza a Milano.

Tra questi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, che non è più giovanissimo e ha dato davvero tanto alla causa nerazzurra nelle ultime stagioni. Il contratto dell’armeno è stato prolungato fino a giugno 2026, ma subito dopo potrebbe esserci l’addio per un calciatore affatto facile da sostituire nelle idee e negli schemi di gioco di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, però, sembrano aver trovato un profilo adatto, che andrebbe un po’ reinventato in quella zona di campo, ma pare parecchio adatto alla causa. Stiamo parlando di Daniel Maldini, un talento che sta cercando di esplodere e che sta ricevendo grandi attestati di stima anche con la Nazionale italiana.

L’Inter vuole portare Maldini a Milano: sgarbo storico

Luciano Spalletti ha specificato, con il suo solito fare poetico e filosofico di descrivere il calcio, come il trequartista sia un calciatore capace in qualsiasi momento di decidere una partita, definendolo il Sinner del football italiano. Per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe ricordarlo, e proprio per questo – restando nella metafora – l’Inter vorrebbe acquistarlo e disegnare per lui un nuovo ruolo.

Per passo, facilità nel vedere il gioco e il colpo decisivo potrebbe tranquillamente prendere il posto di Mkhitaryan, anche se dovrebbe curare un po’ di più la fase difensiva. Inoltre, il prezzo fissato per i club italiani supera di poco i dieci milioni di euro, una cifra a cui l’Inter potrebbe arrivare senza troppi problemi.

Il 50% della somma verrebbe incassato dal Milan, ma sarebbe davvero un’inezia rispetto al danno potenziale che avrebbe il club rossonero. Infatti, vedere un Maldini con la maglia dell’Inter sarebbe come sputare sopra una tradizione familiare che ha fatto la fortuna e la storia del Diavolo per anni. Un motivo in più per puntare su un talento come Daniel, almeno dal punto di vista dei tifosi dell’Inter, che non aspettano altro.