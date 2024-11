Tegola Lautaro per Inzaghi: niente Verona-Inter, rientra a Milano

Brutte notizie per quanto riguarda i nerazzurri. Stop improvviso per l’argentino, che non sarà nemmeno in panchina al Bentegodi. Il motivo

Non inizia nel migliore dei modi il sabato interista. A poche ore dalla partita contro il Verona Simone Inzaghi deve fare i conti con una tegola importante: Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la sfida del Bentegodi. Un piccolo problema ha costretto l’argentino ad alzare bandiera bianca e rientrare subito a Milano. Ora l’obiettivo è quello di provare a recuperare nel minor tempo possibile per essere a disposizione per il Lipsia.

Il capitano nerazzurro comunque non doveva partire titolare per smaltire un po’ le fatiche degli impegni con l’Argentina. Ma Inzaghi era pronto ad utilizzarlo a partita in corso. Ora, però, questo problema cambia un po’ i programmi del tecnico piacentino. L’argentino, infatti, è tornato a Milano e non sarà a disposizione del proprio allenatore. Una tegola che costringe l’allenatore club meneghino a trovare soluzioni differenti a livello offensivo.

Inter: si ferma Lautaro, il motivo

Non inizia sicuramente nel migliore dei modi il periodo dedicato solo all’Inter per Lautaro. Con lo stop delle nazionali fino a marzo, Inzaghi punta a recuperare definitivamente il proprio capitano. La strada, però, non è sicuramente delle più semplici e l’intoppo fisico di queste ultime ore lo conferma.

Lautaro, infatti, è stato costretto a lasciare Verona e tornare immediatamente a Milano per uno stato influenzale. L’argentino nelle scorse ore ha avuto la febbre alta e precauzionalmente si è deciso di farlo rientrare a casa e non prendersi rischi. L’obiettivo ora è quello di provare a recuperarlo per la partita contro il Lipsia. Molto dipenderà dalle tempistiche di recupero da questo piccolo problema. Se l’influenza passerà entro domenica, allora ci sarà la possibilità di vederlo almeno in panchina. Altrimenti non è da escludere un forfait per il match con i tedeschi. I dubbi saranno comunque sciolti solamente a ridosso della sfida.

Intanto, Inzaghi ha sciolto i dubbi su chi affiancherà Thuram nella sfida contro il Verona. Toccherà a Correa partire dal 1′ e sostituire Lautaro. Una scelta sicuramente molto particolare da parte del tecnico piacentino e che quasi certamente non sarà condivisa da molti tifosi. Ma per l’argentino si tratta di una grande chance per dimostrare le proprie qualità e dare una risposta importante alle diverse critiche avanzata nelle scorse settimane.