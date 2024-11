Bisseck porta il nuovo attaccante all’Inter: affare da 45 milioni

Yann Bisseck potrebbe finanziare un grande colpo in attacco per l’Inter: l’operazione potrebbe valere 45 milioni di euro

Il calciomercato dell’Inter prende sempre più forma tra presente e futuro, con la chiara intenzione di Oaktree di puntare su profili giovani e che possano rappresentare dei veri e propri investimenti attorno a cui far ruotare il bilancio e i risultati in campo del club.

In tal senso, l’emblema delle operazioni che piacciono alla proprietà è rappresentato da Yann Bisseck. Il difensore centrale tedesco è arrivato a Milano per soli 7 milioni di euro, ma ha moltiplicato di almeno quattro volte la sua valutazione, meritandosi sul campo sempre più considerazione da parte di Simone Inzaghi e il rinnovo di contratto fino al 2029, con aumento dello stipendio.

Oltre a essere un calciatore fondamentale nelle rotazioni del tecnico di Piacenza, è anche una possibile plusvalenza sostanziosa sul calciomercato. Molti club europei, soprattutto dalla Germania e dalla Premier League, potrebbero essere interessati al suo acquisto, anche perché si sta affacciando alla Nazionale, con la prospettiva di essere protagonista anche in quel caso. Se dovesse arrivare un’offerta da 45 milioni di euro, difficilmente l’Inter potrebbe dire di no.

Addio Bisseck, Marotta reinveste sull’attacco: i profili nel mirino

Giuseppe Marotta non si farebbe trovare impreparato e, oltre a puntare un sostituto di primo piano in difesa, sta andando anche alla ricerca di un nuovo attaccante che possa portare in dote gol, dribbling e ottime prestazioni. Con un tesoretto così importante, ci sarebbero anche più margini di spesa.

Il primo nome nel mirino dell’Inter resta Jonathan David, anche se l’arrivo a parametro zero del canadese si è complicato per via dell’inserimento del Barcellona – oltre che della Juventus. I blaugrana restano in pole position per chiudere l’operazione, ma le alternative non mancano.

I nerazzurri, infatti, potrebbero guardare ancora una volta in Serie A e pensano a Santiago Castro, che interessa dopo un buon inizio di stagione con il Bologna. Occhio anche a Joshua Zirkzee, che pare già in uscita dal Manchester United. Infine, non può non essere considerato anche Santiago Gimenez, ora ai box per infortunio dopo un paio di stagioni straordinarie con la maglia del Feyenoord. Non possono non essere considerate anche le uscite, dato che Correa e Arnautovic sono sul piede di partenza, ma molti club si stanno interessando con forza anche a Thuram. E l’addio del francese cambierebbe tutto.