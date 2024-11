Folle scambio per Barella: tentativo assurdo del Barcellona

Nicolò Barella è un nome sempre più caldo nelle idee del Barcellona: i blaugrana propongono lo scambio per il big dell’Inter

Uno degli uomini attorno a cui ruotano i successi dell’Inter per il presente e per il futuro è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è cresciuto tanto agli ordini di Simone Inzaghi. Ora non è più solo un centrocampista capace di spezzare il gioco degli avversari e correre molto in campo, con e senza palla.

Si può dire che l’ex Cagliari sia diventato una mezzala totale, capace di coprire una grande quantità di metri, dare ritmo e ordine alla manovra e rendere l’Inter una squadra che ama mantenere il possesso del pallone e trovare gli spazi necessari per fare male, parecchio apprezzata anche sulla scena europea.

Proprio per questa ragione, le big internazionali stanno guardando con sempre più attenzione al profilo del centrocampista e tenteranno di strapparlo ai nerazzurri con un’offerta parecchio importante, che potrebbe essere presa in considerazione dai nerazzurri. In prima fila c’è il Barcellona: lo stile di gioco di Barella si sposa alla perfezione con quello dei blaugrana, che la prossima estate potrebbero fare un tentativo importante per portarlo in Spagna.

Il Barcellona ci prova per Barella: tentativo di scambio folle

È chiaro che la valutazione che fa l’Inter del calciatore abbia ormai superato i 60 milioni di euro, per uno dei migliori nel suo ruolo sulla scena internazionale. Il Barcellona, infatti, potrebbe tentare di impostare uno scambio con la Beneamata, offrendo ai nerazzurri il cartellino di Frenkie de Jong.

L’olandese è considerato fin dai tempi dell’Ajax uno dei migliori registi bassi d’Europa. Cresciuto nella tipica scuola di calcio olandese, è capace di dare ordine, copertura e tempi al gioco, anche se con caratteristiche decisamente diverse rispetto a quelle di Barella. Nell’ottica dell’Inter, infatti, potrebbe essere considerato più un sostituto di Hakan Calhanoglu.

La risposta di Marotta e Ausilio non dovrebbe comunque cambiare nella sostanza. L’ex Cagliari è considerato un calciatore inamovibile nel progetto nerazzurro e, nonostante de Jong possa rappresentare una buona occasione dopo un inizio di stagione difficile, non attrae così tanto da privarsi di un leader tecnico ed emotivo del gruppo come Barella. Il destino della mezzala è stato blindato con il rinnovo di contratto e, a meno di clamorose sorprese, le cose per lui non dovrebbero cambiare.