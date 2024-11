Inzaghi senza freni: espulsione e squalifica, cosa dice il regolamento

Il tecnico nerazzurro vive la partita con molta passione e a volte rischia grosso. Ecco quali possono essere le conseguenze di alcune sue azioni

Uno dei soprannomi di Simone Inzaghi da quando è in panchina è quello di demone. Il tecnico piacentino, infatti, vive la partita con molta passione rischiando in alcune occasioni di eccedere e rischiare anche di lasciare la panchina. Una situazione che lo dovrebbe portare a fare attenzione durante le partite, ma il suo modo di vivere la sfida è questa e difficilmente lo cambierà per evitare una squalifica.

Il regolamento, però, parla chiaro e non è da escludere che la società in un prossimo futuro gli chieda di prestare massima attenzione per non dover fare conti con squalifiche pesanti. Sappiamo quanto avere Inzaghi in panchina rappresenta un favore per l’Inter. Quindi da Viale della Liberazione potrebbero di evitare alcuni eccessi che rischiano di portare a sanzioni pesanti per lui.

Simone Inzaghi da allenatore ha sempre vissuto in modo partecipe tutte le partite e non solo quelle in bilico. L’esempio è quella di Verona. Un match che l’Inter è riuscita a chiudere nel giro di poco tempo, ma Inzaghi si è fatto prendere lo stesso dalla enfasi uscendo molte volte dall’area tecnica.

Simone Inzaghi e gli ‘eccessi’ in panchina: cosa rischia

Un vizio che, come evidenzia ‘Fanpage’, il piacentino non riesce a togliersi e che potrebbe portare anche ad una squalifica in futuro. Fino ad oggi gli arbitri hanno preferito non andarci pesanti e invitarlo sempre a tornare nella zona fiscale. Ma, come riportato da Fanpage, regolamento, però, prevede anche altre sanzioni:

Un richiamo solo quando si esce occasionalmente dall’area tecnica senza commettere altre infrazioni.

L’ammonizione scatta quando l’area tecnica viene superata in modo ripetuto.

Il cartellino è previsto sia per i comportamenti provocatori oltre che le uscite dall’area tecnica per mostrare dissenso o protestare nei confronti dell’arbitro o degli altri ufficiali di gara.

Per Inzaghi, quindi, il rischio è quello di ricevere almeno una ammonizione a partita e, di conseguenza, dover fare i conti con diverse squalifiche durante la stagione.

INZAGHI CHE ENTRA IN CAMPO E LO VANNO A RIPRENDERE ECCO IL PERCHE ERA INDEMONIATO pic.twitter.com/fP8WUlob3C — Matthew CAMPIONE D’ITALIA ⭐️⭐️ (@Matthewjumped) June 11, 2023

Per il momento, come successo a Verona, si è deciso di attuare una linea abbastanza soft e quindi non estrarre cartellini. Ma in futuro non possiamo escludere un pugno più duro per dare un chiaro segnale anche agli altri tecnici.