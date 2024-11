L’Inter ha già l’erede di Acerbi: nome clamoroso

I continui problemi fisici di Acerbi fanno scattare l’emergenza in difesa, ma l’Inter potrebbe avere una soluzione già fra le proprie mani. Ecco lo scenario ribadito da Inzaghi

L’Inter avrebbe dovuto prevederlo. Quantomeno questo è il pensiero ricorrente dei tanti tifosi nerazzurri che, nelle ultime ore, si stanno raccogliendo attorno alla notizia dell’ultimo infortunio rimediato da Francesco Acerbi in campionato.

Il difensore centrale nerazzurro, sostituito dopo appena un quarto d’ora nel corso dell’ultima partita giocata contro il Verona, lascia infatti un ulteriore vuoto in un reparto estremamente delicato per gli schemi di Simone Inzaghi. L’ennesimo di una stagione già toccata da un infortunio simile occorso nelle settimane precedenti e che apre alla triste possibilità di una condizione fisica in continuo calo fino al termine della stagione.

Da qui nasce l’esigenza ai piani alti della dirigenza di correre immediatamente ai ripari, soprattutto in vista della stagione che verrà. Per il prossimo anno non dovrebbe infatti esserci Stefan de Vrij a meno di qualche cambiamento nei piani dirigenziali, mentre si dovrebbe fare affidamento sulle qualità di Acerbi soltanto come sostituto del vero, nuovo centrale di difesa.

Bastoni al posto di Acerbi, soluzione tutta nerazzurra: scenario inedito nell’Inter

Le attenzioni dell’Inter sono finora calate su profili giovani, spesso futuri parametri zero o comunque prelevabili a condizioni economiche vantaggiose sul mercato estivo. Eppure per alcuni, compreso lo stesso Inzaghi, una soluzione potrebbe nascere sin da subito in vista della partita in programma contro il Lipsia in Champions League.

Se poi dovesse esser rendere a dovere, potrebbe persino essere confermata in futuro. Andando dunque a modificare i parametri di ricerca sul mercato.Trattasi dello slittamento di Alessandro Bastoni a difensore centrale assoluto, per figurare nel mezzo dei due braccetti individuati in Benjamin Pavard sulla destra e Yann Bisseck sulla sinistra.

L’azzurro, come ribadito anche da Inzaghi nel corso della conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions contro i tedeschi, avrebbe infatti tutte le qualità per prendere il posto di Acerbi e de Vrij: “Ha già giocato in quel ruolo in Nazionale, senza i due centrali preferirei pensare a lui. Mi piacerebbe vedere Bisseck come centrale dei tre, ma non ho ancora scelto cosa fare”, ha raccontato al cospetto dei media presenti.

La soluzione dell’Inter potrebbe dunque trovarsi già all’interno delle mura di casa: se Bastoni dovesse iniziare a prenderci gusto, nuovi scenari potrebbero aprirsi sul mercato per la ricerca di un nuovo braccetto mancino piuttosto che un centralissimo. Anche se, a conti fatti, sarebbe preferibile che le cose restassero così come sono. Perché Bastoni resta uno dei braccetti mancini più forti degli ultimi anni, fissato a dovere in un ruolo ormai a lui perfettamente congeniale.