Palacios fuori dai giochi: cessione in prestito alla big

Neanche un minuto nelle gambe del difensore centrale sullo 0-5 a Verona, prende il largo l’ipotesi del prestito verso il rientro in patria per l’argentino

Non era affatto scritto che Tomas Palacios potesse entrare da subito negli schemi di Simone Inzaghi e disputare un certo numero di partite in crescendo, anzi.

Contrariamente a quanto si potesse immaginare al momento del suo arrivo all’Inter, sulla falsa riga di quanto avvenuto in precedenza con Yann Bisseck nella sua stagione d’esordio in Serie A (durante la quale ha potuto effettivamente giocare un numero crescente di partite, ndr), il difensore centrale argentino si è ben inserito in gruppo ma il suo livello d’esperienza non sarebbe ancora sufficiente a convincere Inzaghi della bontà delle sue prestazioni.

Soprattutto in un momento simile della stagione in cui l’Inter non si trova a dover difendere un netto vantaggio in classifica ma, a conti fatti, inseguire il Napoli e tamponare il più possibile il distacco sulle altre pretendenti al titolo.

La dimostrazione è giunta anche nel corso dell’ultima partita giocata dall’Inter fuori casa sul campo del Verona. Nell’occasione Inzaghi non ha voluto puntare sulll’opzione Palacios nei minuti finali della partita, nonostante lo 0-5 ormai più che garante di tre punti d’oro in classifica. Leggendo fra le righe della scelta del tecnico piacentino, la preferenza sarebbe ricaduta sull’impiego di Tajon Buchanan a lungo rimasto fermo ai box per infortunio.

Palacios ancora a secco di minuti con l’Inter, occasione all’estero per fare esperienza

La ripresa dello stato di forma ottimale per l’esterno canadese è infatti una condizione ben più urgente ed essenziale di schierare il debuttante argentino, al fine di ritrovare un elemento in più da poter schierare lungo le corsie laterali ed eventualmente spostare Carlos Augusto come braccetto mancino nel tridente difensivo al posto di Alessandro Bastoni, laddove le situazioni dovessero necessitarlo.

Per Palacios si prefiggono dunque tempi molti duri. Da qui al termine della stagione potrebbe giocare davvero pochissimo se non nulla e ciò aprirebbe all’eventualità di una nuova cessione. L’Inter preferirebbe trattare per un prestito secco e senza obbligazioni sul riscatto, così da poterlo riaccogliere in squadra una volta maturato a dovere.

Fra le potenziali destinazioni persiste la pista del rientro in patria tra le file del Boca Juniors, stando ai rumors menzionati dal portale locale ‘Planeta Boca’. Ad alimentare il dirottamento per il prestito potrebbe essere anche lo stesso calciatore, nel caso in cui dovesse fare espressa richiesta al club di disputare un maggior numero di minuti ed accumulare esperienza altrove.