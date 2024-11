Inter, 50 milioni per l’erede di Thuram: 29 gol in 45 partite

Il futuro del francese potrebbe essere lontano dall’Inter e i nerazzurri guardano al suo possibile sostituto

Questa stagione è destinata ad essere quella della consacrazione definitiva per Marcus Thuram. Le prestazioni con la maglia dell’Inter sono sotto gli occhi di tutti e le big iniziano a muoversi per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Dal Liverpool al PSG passando anche per altre squadre: sono diversi i club che hanno messo in lista il giocatore francese e magari già durante il calciomercato estivo potrebbero fare un tentativo per strappare l’attaccante ai nerazzurri.

Operazione sin da oggi che non si preannuncia facile, ma davanti ad una proposta importante i nerazzurri potrebbero pensarci. Una situazione che magari sta portando sin da ora a Viale della Liberazione a guardare al suo possibile sostituto. C’è un giocatore che da tempo interessa all’Inter e l’addio di Thuram lo porterebbe ancora una volta tra quelli in cima alla lista. E Marotta lo seguirà da vicino questa sera per capire meglio le sue qualità.

Inter-Lipsia è una sfida importante per i nerazzurri, ma anche un’occasione per ammirare da vicino molti talenti del club tedesco. Il momento non è assolutamente facile e per questo motivo non è da escludere che entro la prossima estate in molti potrebbero lasciare la squadra per iniziare una nuova esperienza magari all’estero.

Inter: addio Thuram? Scelto il sostituto

Tra loro c’è anche Openda. Il giocatore è seguito da tempo dall’Inter da tempo e i rapporti con l’agente, lo stesso di Vanheusden, potrebbero facilitare questa operazione. Parliamo di un attaccante che ha caratteristiche molto simile a Thuram: ovvero veloce, ma anche fisico.

Da quando indossa la maglia dei tedeschi ha messo a segno 29 reti in 45 presente e in questa stagione è già a quota 6 con ben cinque assist. Tutti numeri che ribadiscono la qualità del classe 2000 e giustificano anche i 50 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero per lasciarlo partire.

Il belga, comunque, non è l’unico giocatore del Lipsia che sta attirando l’attenzione di altri club. Nella squadra tedesca sono presenti anche Orban, Vermeeren e Sesko, tutti talenti che l’Inter osserverà da vicino proprio questa sera. E a proposito del match di San Siro, andiamo a scoprire le probabili formazioni della sfida di stasera:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Vermeeren, Baumgartner; Sesko, Openda. All.: Rose