Inter, blitz Marotta per il nuovo portiere: 7 clean sheet in 13 giornate

La corsa ad un nuovo estremo difensore in casa Inter regista una clamorosa novità: ecco il fenomeno per il post Sommer

Dopo la fragorosa vittoria sul Verona sta per aprirsi un periodo carico di impegni per l’Inter campione d’Italia. I ragazzi di Inzaghi sono chiamati ad un tour de fource per confermarsi tra i favoriti in Serie A, consolidando un’evidente leadership anche in Champions League.

Attenzione, però, perché il mercato non dorme mai e proprio in tal senso la dirigenza meneghina avrebbe iniziato a muoversi per un’operazione a dir poco pazzesca in vista di giugno.

Tra le idee che l’Inter ha intenzione di portare avanti in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato vi è certamente quella di regalare un nuovo grandissimo portiere. I motivi sono molteplici. Tra meno di un mese Yann Sommer compirà 36 anni e, nonostante l’exploit nella stagione d’esordio nella quale è stato decisivo più volte per la conquista della seconda stella, adesso il rendimento del nazionale svizzero sembra decisamente più altalenante.

Per questo e per ragioni evidentemente anagrafiche, la caccia all’estremo difensore del futuro è già ricominciata nonostante l’acquisto estivo di Josep Martinez. Sul taccuino di Beppe Marotta non mancano nomi di spicco, tra i migliori del panorama europeo. Ma uno in particolare sembrerebbe aver stuzzicato le fantasie del presidente dell’Inter.

Inter, erede Sommer: spunta Remiro

L’indiscrezione arriva da ‘ElNacional.cat’, il quale sostiene come tra le priorità della dirigenza di Viale della Liberazione vi sia quella di rimpiazzare Sommer, garantendo la presenza di uno dei portieri più forti e prestanti al mondo a Simone Inzaghi.

In questo caso Alex Remiro, reduce da ben 7 clean sheet in 13 gare con la Real Sociedad, può essere l’uomo giusto per proteggere i pali dell’Inter. Secondo quanto riferito i vertici nerazzurri avrebbero già avviato i contatti per trovare un accordo e portare a Milano, durante l’estate 2025, il 29enne spagnolo.

Remiro, sotto contratto con la Real Sociedad fino al 30 giugno 2027, viene valutato non meno di 25 milioni di euro. La società iberica, tra l’altro, deve fare anche i conti con le probabili uscite di Kubo e Zubimendi (che piace tanto al Real Madrid) sui quali pende una clausola rescissoria da 60 milioni.

Quella di Remiro rappresenterebbe una mazzata abbastanza inaspettata: Alguacil, infatti, fino a qualche tempo fa era certo di poter continuare a contare sul portiere classe ’95. L’inserimento dell’Inter avrebbe stravolto le carte in tavola. Nonostante il forte legame con la Real Sociedad, l’estremo difensore sembrerebbe allettato all’idea di poter giocarsi lo Scudetto e la Champions League con un ruolo da protagonista in uno dei club più forti e ambiziosi d’Europa.

Inzaghi, d’altro canto, lo avrebbe preferito ad altri nomi citati da portale spagnolo come Lunin, Kobel e Diogo Costa. Bisognerà quindi attendere per saperne di più: intanto Remiro, in Spagna, guadagna appena 1,3 milioni di euro a stagione.