Inter-Lipsia, Marotta: “Servono altri punti”. Poi il ‘messaggio’ a Inzaghi

Le dichiarazioni del Presidente nerazzurro prima del match di Champions League al ‘Meazza’: “Titolari e cotitolari, tutti sono cresciuti”

“Siamo cresciuti come squadre e come gruppo rispetto alla passata edizione. Con questo nuovo format, bisogna cercare di portare a casa ancora altri punti, perché c’è grande compressione di squadre e la differenza reti può fare la differenza”. Pensieri e parole di Marotta a ‘Sky Sport’ prima del match di Champions contro il Lipsia.

Inzaghi ha cambiato otto giocatori rispetto a Verona: “Se c’è un pensierino alla gara con la Fiorentina? Direi di no, perché questa è una squadra di giocatori esperti che sanno che si gioca ogni tre giorni – sottolinea il Presidente dell’Inter – A disposizione di Inzaghi ci sono giocatori che sono cresciuti, titolari e cotitolari. Il nostro allenatore ha una panchina molto forte come deve essere per ogni squadra blasonata con molti impegni. Si affronta una partita alla volta, dopo stasera penseremo alla Fiorentina. Ci aspetterà un incontro difficile”, ha concluso.